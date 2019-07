Fernández Mañueco toma posesión como presidente de la Junta de Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco ha tomado posesión como presidente de la Junta de Castilla y León. Asume la presidencia “con humildad y responsabilidad”. El dirigente 'popular' se ha exigido “estar a la altura de lo que merecen los ciudadanos”.

Fernández Mañueco ha comprometido “diálogo y consenso” con todas las formaciones representadas en las Cortes de Castillas y León. Mañueco, según ha anunciado, va a liderar un gobierno “transformador” que asuma “los desafíos que tenemos como Comunidad”. “Potenciar y mejorar la calidad de los servicios públicos, combatir la despoblación, impulsar el desarrollo rural, generar empleo como motor de nuestra economía e insistir en las políticas de transparencia y de buen gobierno” serán algunas de sus prioridades.

El nuevo jefe del Ejecutivo castellano y leonés se ha mostrado también muy emocionado al referirse a su familia. "Quiero tener un recuerdo especial para los que no están y a los que tengo siempre muy presentes", señalaba tras agradecer a su mujer y dos hijas el apoyo y la paciencia mostrada. De ellos tomará “la importancia de ser buena persona, ser trabajador y la honestidad”, los tres valores que, según ha relatado, le inculcaron de pequeño.

En el acto de la toma de posesión muchos miembros de Génova han asistido para mostrar su apoyo al nuevo presidente de la Junta de Castilla y León. Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno, Pablo Casado, presidente del Partido Popular, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, Soraya Sáenz de Santamaría, consejera de Estado y ex vicepresidenta del Gobierno, Juan José Lucas, ex presidente del ejecutivo regional, o Juan Vicente Herrera, presidente saliente, han sido algunas de las personalidades que han asistido al evento. En representación del Gobierno ha acudido la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto.

La conformación del nuevo Gobierno se conocerá la próxima semana. El líder de Ciudadanos, Francisco Igea, ha querido ser “elegante” y ha rehusado desvelar nombres a preguntas de los periodistas. “Tiene que ser el presidente quien lo haga”, ha sentenciado.