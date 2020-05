La Feria de Valladolid reabrirá sus puertas en septiembre con la tradicional Feria de muestras

Hoy se han terminado los trabajos de desmantelamiento en la Feria de Valladolid, del hospital de campaña que ha estado en activo durante los meses más duros de la pandemia por coronavirus. Ahora ya están trabajando en la hoja de ruta que se va a seguir para retomar la actividad, como nos ha explicado en Cope el director general, Alberto Alonso. Se ha elaborado un protocolo de buenas prácticas, que ha sido remitido a los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo, y también de Sanidad, en el que se va a dar forma a los requisitos que el sector deberá cumplir para ofrecer entornos seguros. Las medidas pasan por facilitar el distanciamiento social y los protocolos de higiene.

Así la Feria de Valladolid, con todas las precauciones, pretende retomar la actividad en el mes de septiembre, de modo que el primer gran evento sería uno de los más importantes del año para la feria y para los vallisoletanos como es la Feria de Muestras, programada del 9 al 13. De este modo todos los eventos que se han tenido que cancelar cómo la Feria del Vehículo de Ocasión, que estaba prevista del 12 al 14 de junio, suman en total 26 entre ferias, conciertos, competiciones deportivas y otros formatos. En total, unos 600.000 euros en pérdidas, el 25 por ciento del presupuesto anual de la institución.

Pero ahora no es momento de lamentarse por el pasado, dice Alonso, si no de mirar con firmeza hacia el futuro y pensar que el sector ferial es un pilar básico para la economía. Este es el objetivo principal del día internacional de la feria, que se celebra el próximo miércoles 3 de junio. Quieren poner de manifiesto la importancia de esta industria que tiene como valor fundamental la cercanía con el público y el trato humano que no puede dar un encuentro telemático.