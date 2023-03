La familia que crece de golpe en Zamora: fueron a por el tercero y tuvieron trillizos

La historia de Arantxa y Héctor es la de dos zamoranos que tomaron la decisión de convertirse en familia numerosa y buscar el tercer hijo. Con lo que no contaban es con que la ecografía revelase que venían trillizos. Llevan apenas un mes siendo ya siete en casa y todavía están adaptando los tiempos a las nuevas rutinas.

No es Zamora una provincia ejemplar en natalidad. De hecho, año tras año, los índices demográficos evidencian que la zamorana es una de las provincias más castigadas en este terreno y pierde población a pasos agigantados. De hecho, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en Zamora se produce un nacimiento por cada cuatro fallecimientos.

Hoy en día es tremendamente complicado encontrarse con familias que tengan más de uno o dos hijos. Ese es el escenario en el que se encontraban Arantxa y Héctor, una pareja zamorana que tenían a Mateo, de 6 años, y a Pablo, de 4 años. Fue entonces cuando ambos decidieron que irían a por un tercero para formar familia numerosa. No fue fácil porque Arantxa sufrió dos abortos, uno de ellos en gestación ya avanzada. Y entonces volvió a quedarse embarazada. La sorpresa llegó cuando la ginecóloga les confirmaba que no venía uno, ni tampoco dos. ¡Venían tres bebés! Una noticia que impactó a la pareja de forma abrumadora.

Tres más en casa

“Nunca esperas un embarazo múltiple. Es cierto que había antecedentes en nuestras bisabuelas, pero nos dijeron que era demasiado atrás y que no le diéramos mayor importancia. En un primer momento nos dijeron que venían dos, pero en la siguiente revisión ya nos confirmaron que eran tres. Cuando nos dijeron que venían tres fue impactante y recuerdo perfectamente la cara de Héctor, pese a que tenía mascarilla”, reconoce Arantxa, que recibe a la Cadena COPE en su casa, para mostrar a todos los oyentes el nuevo escenario que se les presenta y ser, quién sabe, fuente de inspiración para familias que viven situaciones similares, que son una bendición. “Los niños siempre son una bendición, que quitan las penas, aunque a veces también te dan algunas”, bromea Héctor.





Desde el instante que recibieron la noticia de que iban a ser padres de trillizos empezaron meses de ilusión, de preparativos, pero también de tensión e incertidumbre, dado que este tipo de embarazos siempre entrañan alguna complicación y riesgo. Por eso, la pareja decidió llevar un seguimiento exhaustivo, compaginando la atención en la sanidad pública, bajo la tutela de la ginecóloga Beatriz Gómez y la matrona Rebeca Valderas, con la atención privada, de la mano de María Loste y Raquel Alcántara.

La llegada de los trillizos

Los meses pasaban y el cinco de enero, en la semana 30 de gestación -cuando en caso de trillizos suele aguantarse a la semana 34-, Arantxa daba a luz en Salamanca a los tres nuevos miembros de la familia: Adrián, Raúl y Hugo. Después de cinco semanas de incertidumbre en el Hospital de Salamanca, Hugo recibió el alta, mientras que Raúl y Adrián tuvieron que permanecer algunos días más en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora. Fue a mediados de este mes de febrero cuando los tres recién nacidos ya pudieron compartir espacio en su nuevo hogar.

Arantxa recuerda con emoción las muchas semanas en las que tuvieron que hacer el trayecto Zamora-Salamanca para ver a los pequeños y el trato exquisito de todos los trabajadores sanitarios: “Fue una experiencia muy dura pero todos los sanitarios nos lo pusieron muy fácil, nos tranquilizaban cada vez que parecía haber un problema. Siempre había buenas caras, había ánimos, había palabras de aliento. Y en la situación en la que estábamos nosotros y nuestros hijos es de agradecer y nunca lo olvidaremos”, explica Arantxa en declaraciones a COPE Castilla y León, que recuerda que las visitas diarias eran por la mañana, mientras Mateo y Pablo estaban en el colegio.

La vuelta a casa

Ya una vez en casa llega la adaptación a las nuevas rutinas, tanto por parte de los propios padres como por parte de los hermanos, que están madurando de golpe con la llegada de los tres bebés a la familia.

Cambia la forma de preparar el desayuno, de ir al colegio, de organizarse para las clases extraescolares, los baños de la tarde, las cenas. Y también cambia la noche. “Es cierto que desde que nació Mateo, el mayor, ya no habíamos vuelto a dormir ni una sola noche solos en la cama y del tirón, pero con la llegada de los trillizos la situación ha cambiado todavía más. Nos repartimos la noche en dos partes para que cada uno pueda descansar al menos cuatro o cinco horas. Así al día siguiente tenemos fuerzas para poder hacer cosas también con los mayores”, sonríen a la hora de explicar cómo se organizan en las tomas de madrugada.





Pese a todos los desvelos, los problemas, las complicaciones de las primeras semanas y la locura que se avecina en la organización, Arantxa y Héctor no cambiarían por nada la experiencia que están viviendo. Afortunadamente "aquí en Zamora podemos contar con familiares y amigos y eso resulta ser un apoyo vital. No eres consciente de ello hasta que no vives fuera”, zanjan.

Así es la nueva gran familia de Zamora. Un rayo de esperanza de natalidad en una provincia que sufre una hemorragia demográfica en las últimas décadas.

¿Cuántos embarazos múltiples se producen en Castilla y León?

En los últimos años los embarazos múltiples vienen representando apenas un tres por ciento del total de los nacimientos registrados en Castilla y León. Y los partos triples son especialmente esporádicos.

Audio





De hecho, en 2018 no nacieron trillizos en ninguno de los hospitales de nuestra Comunidad. Así se desprende de los datos del Instituto Nacional de Estadística, consultados por COPE, que arrojan seis partos triples, todos ellos en Zamora, en 2019. En 2020 esa cifra se redujo a la mitad. Se registraron tres partos triples en Valladolid.

Los últimos datos disponibles corresponden al año 2021. En ese período, según el Instituto Nacional de Estadística, se registraron cuatro partos triples en hospitales de Castilla y León. Uno, en León; uno, en Segovia; y dos, en Zamora.

Las familias numerosas en una comunidad despoblada

En Castilla y León hay 34.139 familias numerosas, con hasta tres hijos. Unas 4.600 tienen una categoría especial, con más de cuatro hijos. El número se mantiene estable. Tienen un rasgo común, todas las familias que han obtenido esta consideración están al tanto de todas las ayudas y bonificaciones disponibles, porque el gasto no es baladí. Hay estimaciones que sitúan el gasto mensual por cada hijo en torno a los 670 euros en 2022, un 14,5 por ciento más si lo comparamos con 2018. La alimentación y la conciliación absorben una tercera parte del gasto mensual. Por eso conviene estudiar muy bien las ayudas disponibles.

Audio





En el caso de las familias con más de tres hijos el acceso a la universidad es gratuita, también los programas de conciliación. En el caso de familias hasta tres hijos, el descuento es del 50 por ciento.

En Castilla y León este mismo año entran en vigor nuevos beneficios, entre ellos el bono nacimiento con hasta 2.500 euros por hijo condicionado por los ingresos familiares, así como la deducción fiscal en el tramo autonómico con independencia de la renta familiar.

Para obtener esta consideración, los interesados deben acudir a la gerencia territorial de Servicios Sociales, al registro autonómico o mediante tramitación telemática de la Junta de Castilla y León.