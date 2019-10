La explosión de un móvil en el bolsillo le provoca quemaduras de primer grado

Apenas tuvo margen para reaccionar. Raúl García notó la deflagración y un intenso calor en el bolsillo derecho del pantalón donde alojó su teléfono móvil. Como consecuencia de la explosión este vecino de 45 años de la localidad vallisoletana de La Cistérniga, ha sufrido quemaduras de primer grado en la mano derecha y de menor gravedad en el muslo derecho.

Los hechos ocurrieron este pasado domingo en una finca de Traspinero donde Raúl se cortaba el césped, junto a su hijo de 15 años. Tras la explosión, trató de sacar el teléfono del bolsillo, momento en el que se produjeron las quemaduras en la mano. “Me he tirado al suelo chillando y mi hijo ha sido el que lo ha sacado cuando asomaba un poco por el bolsillo”, relata el afectado a El Norte de Castilla.

El informe médico del Hospital Río Hortega de Valladolid, fechado el mismo día de la explosión, recige lesiones eritematosas y ampollas en todos los dedos de la mano derecha, quemaduras de primer grado, además de otras de menos gravedad en el muslo derecho.

En declaraciones a COPE, su mujer, Nuria ha explicado que están valorando la posibilidad de acudir a un abogado a la espera de ver cuál es la respuesta de la empresa que comercializa este dispositivo móvil.

Un móvil “todoterreno”

Hammer, con sede principal en Polonia, distribuye sus productos a varios países de la Unión Europea. Oferta sus dispositivos bajo el reclamo de ser móviles “todoterreno” con protección frente a polvo y agua. Con dos años de garantía frente a defectos de fabricación.

El modelo que sufrió la explosión dispone de una batería integrada que se puede utilizar para cargar otros dispositivos. “Según nuestras pruebas, este modelo puede ofrecer hasta 700 horas de autonomía en modo standby”, explica la empresa fabricante.

No es el primer caso en Valladolid

No es la primera vez que los teléfonos móviles provocan accidentes en Valladolid. El pasado mes de julio quince bomberos tuvieron que intervenir en una vivienda del barrio de Parquesol para sofocar las llamas que se originaron por un cargador de un móvil conectado a la red pero no a un dispositivo móvil. El incendio calcinó uno de los colchones de la vivienda. No hubo que lamentar heridos y en una hora escasa la situación ya había sido controlada, pero desde el Cuerpo de Bomberos recuerdan que nunca se debe dejar el móvil encima de la cama, ni del sillón, ni sobre productos inflamables durante su carga. Existe un riesgo real de incendio tanto por la acumulación de calor como por la posibilidad de un cortocircuito.