La exclusión social se “enquista” en Castilla y León

214.00 personas se encuentran en Castilla y León en exclusión social severa. La tasa de riesgo de pobreza en la comunidad se eleva hasta el 15,3 por ciento de la población según se desprende del informe FOESSA coordinado por Cáritas, que añade que desde 2013 y hasta 2018, la exclusión social sólo se ha reducido un 7,5 por ciento, una cifra que pone además de manifiesto la desigualdad en términos de renta, explicaba Guillermo Fernández, coordinador del estudio.

99.000 personas están en una situación “tan complicada” que son calificadas como “sociedad expulsada”. En el informe se considera “tremendamente relevante” el incremento en la Comunidad de la población en situación social severa. La mayor parte de las personas que se encuentran es estas situaciones se concentran en el medio rural en los pequeños núcleos de población, y el perfil mayoritario, un hombre, de entre 45 y 64 años, y con trabajo en el 45 por ciento de los casos.

Hay 143.000 personas que residen en una vivienda insegura y 164.000 que lo hacen en una vivienda inadecuada. En relación al empleo, la exclusión social afecta en mayor medida a los trabajadores a jornada completa, y una de cada cuatro personas tienen que combinar sus ingresos de trabajo con los de protección social. En el ámbito de la salud, el 58 por ciento de la población en situación de exclusión está afectada en mayor o menor medida por este factor. Como dato, 54.000 hogares han dejado de comprar medicinas , seguir tratamientos o dietas por motivos económicos.

El aumento de la población envejecida supone un reto para el que es imprescindible el apoyo de los sectores sociales para poder reducir la intensidad del riesgo de exclusión social. Caminamos ha dicho, el obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, hacia la individualización de la sociedad. “La España vaciada, no está vacía por casualidad, lo está por las cosas que han pasado que no son solo económicas, también de estilo de vida”, añade, “muchas veces pensamos que para solucionar los problemas de la España vaciada lo que hace falta son más recursos económicos, que seguro que sí, pero quizás no sólo”, concluye.