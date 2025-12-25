La Estufa enciende la vida cultural del mundo rural en Valladolid con un nuevo ciclo de diez conciertos

El ciclo de conciertos La Estufa ha presentado su XXVII edición, y por primera vez lo ha hecho en Valladolid. La Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento de Portillo han reforzado su apoyo económico a esta iniciativa, subrayando la importancia del compromiso con la cultura en los pueblos pequeños.

Un modelo de gestión cultural

Gestionada por la Asociación Suspiros del Masegar, esta sala se ha consolidado como un referente alternativo en el circuito nacional. Ubicada en las Antiguas Escuelas de Arrabal de Portillo, con un aforo de 200 personas, es un proyecto sin ánimo de lucro que funciona como ejemplo de gestión cultural sostenible en el ámbito rural.

Un 30% de sus ingresos procede de la colaboración y el resto, el 70%, se recauda en taquilla" Javier Miembro de la Asociación Suspiros de Masegar

El modelo es un caso de éxito gracias al trabajo altruista de 20 personas. "Con el refuerzo en el apoyo de las entidades públicas, La Estufa logra ser un ejemplo en la gestión cultural en el que un 30% de sus ingresos procede de la colaboración de entidades públicas y privadas y el resto, el 70%, se recauda en taquilla", destacan sus organizadores.

Una heroicidad dedicarse a la música en España" Javier Miembro de la Asociación Suspiros de Masegar

🎶 La Estufa presenta su XXVII edición con su nuevo ciclo de invierno de 10 conciertos.



El diputado Alfonso Romo, el alcalde Portillo Juan Esteban, y miembros de la Asociación Suspiros de Masegar, dan a conocer la programación.



🎻 Un ejemplo de gestión cultural sostenible en el… pic.twitter.com/e1kwYe8duC — Diputación de Valladolid (@Dip_Va) December 23, 2025

Una programación ecléctica

El ciclo de invierno se desarrollará del 10 de enero al 28 de marzo con diez conciertos que se celebrarán los sábados a las 20:00 h. La programación, de carácter ecléctico, busca innovar, rendir homenaje a veteranos y abrir la escena a nuevas voces. La apertura será con cine mudo y la música en directo al piano de Ricardo Casas.

Este año regresará A Contra Blues, Premio del Público 2025, y también Divertimento Folk, que celebra su 25 aniversario en el escenario que los vio nacer. El talento local estará representado además por Cream Quartet, con su propuesta de jazz cercano al público.

Entre las nuevas voces destacan Marazu, Gema Caballero, Jonathan Herrero y Livia Giafreda. El cartel también incluye a músicos consolidados como Antonio Serrano, Premio Nacional de Músicas Actuales 2025, y la pianista Lucía Rey, que considera una "heroicidad dedicarse a la música en España".

Entradas y patrocinadores

Las entradas, con un precio de 15 euros, salen a la venta el 28 de diciembre. Además del apoyo institucional, el proyecto cuenta con el respaldo de patrocinadores privados y 24 negocios y comercios de Portillo que aportan productos locales y regalos para el público.