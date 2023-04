La España vaciada que se llena: Elisa y su familia no se plantean ya otra vida fuera de San Pelayo

Mucho se ha hablado de la España vaciada que en Castilla y León tiene una imagen de referencia. En solo diez años, la población de la comunidad ha caído casi un siete por ciento y ha pasado de 2,5 millones a 2,3. En el caso de Valladolid, una de las ciudades con mayor población, el descenso ha sido del tres por ciento. Con este escenario, muchos municipios golpeados por la sangría demográfica han decidido dar el paso para convertir sus municipios en imanes para atraer nuevos vecinos.

Elisa y Manuel decidieron dar el paso a la España vaciada. Junto a sus tres hijos de 16, 11 y 7 años se instalaron en San Pelayo, un pequeño municipio de Valladolid con apenas 50 vecinos. Dejaron atrás su vida en Palencia y se acomodaron durante la pandemia. Hoy no echan en falta la ciudad y aseguran tener una vida plena. “Nos hemos acostumbrados muy bien a esta vida. No es como antes, que quien estaba allí estaba abocado a quedarse allí sin moverse. Teniendo coche...San Pelayo está muy bien ubicado tanto de Valladolid, Palencia, Tordesillas, Medina de Rioseco”, nos cuenta Elisa. Ella sigue trabajando en el Hospital de Palencia y su marido, Manuel, que es ingeniero agrónomo, puede incluso trabajar desde casa o a pie de campo.

Los niños se han acostumbrado y tampoco echan en falta la vida de la ciudad. Habla de una de sus hijas de la que asegura “está feliz allí. Le pregunto si no le importa que no haya casi gente. Vamos al centro social todas las tardes y allí se conocen todos. Me costaría volverme a habituar a la ciudad”.

Terrenos a subasta

Virginia Hernández es alcaldesa de San Pelayo tiene claro que su pueblo tiene mucha vida y se ha propuesto llenar sus calles con nuevos vecinos. Es consciente de que hay demanda, hay quien busca una vida más tranquila o simplemente dar un giro “y llaman y preguntan por casas o por empleo en San Pelayo”.

De momento, el Ayuntamiento sacará a subasta tres parcelas municipales con posibilidad de que los futuros vecinos levanten allí su vivienda, incluso prefabricada. Todo serán facilidades: “Los regalaríamos o los venderíamos a un euro, dentro de nuestras posibilidades, lo que queremos es facilitar el asentamiento”.

La localidad dispone de un consultorio médico, un bibliobús o un cajero automático itinerante, pero cree que es esencial dar un empujón al transporte a la demanda. “No quiero una sucursal bancaria ni un hospital en el pueblo, quiero tener un transporte que me lleve a la sucursal o a la farmacia más cercana”, apostilla.