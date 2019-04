La entrevista a Isabel García Tejerina, número uno del PP al Congreso por Valladolid, en ocho titulares

Isabel García Tejerina nace en Valladolid en 1968. Es ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid. Cuenta, además, con un máster en Comunidades Europeas por la Universidad Politécnica de Madrid y en Economía Agraria por la Universidad de California.

Sus vínculos con el sector primario le vienen de Palencia, lugar de origen de su familia materna. Y de ahí, al Ministerio de Agricultura, donde asesoró a Loyola de Palacio, Jesús Posada y Miguel Arias Cañete. Bajo las órdenes de este último fue secretaria general de Agricultura y Alimentación. Y, finalmente, le sucedió al frente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Pese a que su carrera profesional la ha desarrollado, principalmente, en Madrid, su lugar la mayoría de los fines de semana está en Valladolid. En su ciudad natal mantiene la relación con sus amigas del colegio y disfruta viendo a sus sobrinos crecer. De ahí que le produjera una ilusión "sincera" la decisión de la dirección nacional del Partido Popular de renunciar a ella en Madrid para designarla como cabeza de lista por Valladolid al Congreso de los Diputados. Representar a su tierra, reconoce, es "lo más bonito que te puede pasar en política".

A su paso por Mediodía COPE Valladolid nos ha dejado estos ocho titulares:

1: “Siempre he tenido pie y medio puesto en Valladolid”

2: “Se puede vender humo y quedar muy bien, pero como de verdad le va bien a la gente es cuando eres serio con sus cosas”

3: “El rigor es una virtud doblemente especial de los castellanos”

4: “El deporte es una lección de vida. Aprendes a que te piten una falta que no has cometido, pero es que la vida te va a pitar a veces faltas que no has cometido”

5: “Yo vi una vez una frase escrita: cuando estudies y trabajes piensa que España algún día necesitará de ti. Y en 2011, cuando España se nos caía a pedazos Miguel Arias Cañete me llamó y yo entendí que cada uno de los españoles teníamos que hacer lo que estuviera en nuestra mano para sacar a España adelante”

6: “Siempre he sentido mi país, igual que mi ciudad. Dos cosas que suman y que no son excluyentes”

7: “Siempre he sido de centro derecha”

8: “Tenemos los intereses de España por delante de los intereses de partido”