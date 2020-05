Enríquez, jefe de la UCI del Río Hortega: "Tenemos que prepararnos como si fuéramos a tener más crisis"

Valladolid ha registrado hoy, por primera vez desde el pasado 18 de marzo, la primera jornada sin fallecidos a consecuencia del COVID-19. Ni en hospitales ni en residencias de ancianos.

Y la situación en las unidades de cuidados intensivos (UCI) es "claramente mejor", reconoce el jefe de servicio de la UCI del Hospital Universitario Río Hortega, Pedro Enríquez. El índice de ocupación en sus dependencias es, según datos de la Consejería de Sanidad, del 52 por ciento. Eso sí, en una UCI extendida y con casi tres veces más capacidad a consecuencia de la crisis sanitaria. Lo que eleva ese porcentaje hasta el 126 por ciento, si se compara con el número de camas disponibles en circunstancias normales.

Lejos de suponer un momento de relajación, esta "nueva fase", como la ha calificado a su paso por Herrera en COPE Valladolid, coloca al sistema sanitario en una disyuntiva en la que tiene que decidir si hacer "muchas" inversiones o si, por el contrario, "debemos esperar" a un posible repunte de casos que los epidemiólogos sitúan en otoño.

Reconoce el doctor Enríquez que es "complejo" saber "si estamos preparados para una segunda oleada". Las consecuencias de la primera "aún las estamos sufriendo". "Si desde Salud Pública las alarmas hubieran saltado antes", se lamenta, "el sistema sanitario no se habría visto tan golpeado". Es por ello que, a su juicio, es necesario "preparanos como si fuéramos a tener más crisis". "Y si luego las cosas no vienen tan mal como parece", añade, "siempre será mejor que no haber hecho previsiones para afrontarlo de forma adecuada".

Pese a lo "costoso" de este proceso de adaptación a las nuevas circunstancias, advierte este médico internista, la Consejería "está trabajando en un plan" con la vista puesta, precisamente, en la temporada de otoño. Y los medios que se están habilitando, añade, "son los adecuados".

En este punto ha incidido en la necesidad de no ahondar en la "confusión" inicial de procurar respiradores "cuando por sí mismos no curan a nadie". "Simplificar a que tenemos que comprar más o menos respiradores", ha afirmado, "no es aceptable". El tratamiento y curación de futuros pacientes, ha avanzado el doctor Enríquez, dependerá de la habilitación de camas. Un concepto amplio en el que engloba una estancia "individual", además de "respirador y monitorización". Así como personal de Enfermería, que, reconoce, se ha confirmado "crucial" en esta pandemia, y médicos especialistas en cuidados intensivos.

Cambio de modelo

La pandemia "hizo cambiar el hospital de un día para otro". Pese a que "una UCI no se improvisa de un día para otro", se acometieron ampliaciones de camas "en muy poco tiempo" para atender a "muchos" pacientes "críticos". Y sus efectos abren la puerta a "otra visión" del modelo de atención sanitaria.

Para el doctor Enríquez ha llegado el momento de "replantearnos" las "prioridades" de la Sanidad, en favor de una atención "más centrada en el enfermo y en sus necesidades". A su juicio se ha compartimentado por exceso, produciendo "mucho más gasto" sin aporte a la "calidad de vida" del paciente. Su replanteamiento implicaría situar como "columna vertebral" de los esfuerzos en materia sanitaria a especiales que se han erigido "núcelo central" en esta crisis sanitaria. Esto es Atención Primaria, Urgencias, las especialidades de Medicina Interna y Neumología y los cuidados intensivos.