La encrucijada taurina en Valladolid tras las cogidas a Morante y Roca Rey: ¿Qué pasará con la corrida de toros de la Feria de San Pedro Regalado?

La Feria de San Pedro Regalado de Valladolid afronta un serio dilema. Las recientes y graves cogidas sufridas en Sevilla por Morante de la Puebla y el peruano Roca Rey han puesto en jaque la esperada corrida del próximo 10 de mayo, donde ambos son los principales atractivos. La incertidumbre sobre su participación ensombrece uno de los carteles más importantes de la temporada en la ciudad.

"Aquí se muere de verdad y no de mentirijillas como en el teatro" Juan García Tejedor Experto taurino de COPE

Un cartel en el aire

El experto taurino de COPE, Juan García Tejedor, subraya la gravedad de la situación recordando una frase histórica del torero Cúchares: "Aquí se muere de verdad y no de mentirijillas como en el teatro". A día de hoy, el cartel se presenta "muy complicado, vamos a decir que imposible", según Tejedor. La cogida de Roca Rey, en particular, ha sido de "mucha gravedad", con una herida en el muslo que afectó a la zona de la femoral y que recordó a los más veteranos la tragedia de Francisco Rivera "Paquirri".

La paradoja es que, mientras los toreros caían heridos, en Valladolid se presentaba oficialmente el cartel. Esta situación ha generado un intenso debate en la ciudad sobre el futuro del evento. La empresa Tauroemoción se enfrenta ahora a la difícil tarea de gestionar las expectativas y resolver las dudas de los aficionados sobre "qué va a pasar con los toreros, qué va a pasar con los sustitutos, qué va pasar con la devolución de las entradas y qué va a pasar con el precio de las mismas".

"Sustituir hoy por hoy a Morante de la Puebla y Roca Rey es tan sumamente complicado" Juan García Tejedor Experto taurino de COPE

El debate sobre los sustitutos y la afición

Encontrar reemplazos de garantías es un desafío mayúsculo. Como explica García Tejedor, "sustituir hoy por hoy a Morante de la Puebla y Roca Rey es tan sumamente complicado". Las grandes figuras del toreo prefieren no abrir cartel para que el público ya esté acomodado en la plaza. Además, surge el debate sobre el "caché" de los toreros y si una bajada en el nivel del cartel debería reflejarse en el precio de las entradas.

Frente a esta polémica, el experto hace un llamamiento a la comprensión y al apoyo incondicional de la afición. "Pienso que el aficionado es aficionado por algo. No soy aficionado a Morante de la Puebla, que también, pero a mí lo que me gusta son los toros", defiende. Considera que devolver la entrada si no viene una figura concreta convierte al propio aficionado en el "antiespectáculo".

Para Tejedor, el "mayor homenaje y el mayor respeto" que se puede rendir a los diestros heridos es acudir a la plaza el 10 de mayo, independientemente de quién toree. Subraya que Valladolid es un escaparate taurino de primer nivel, especialmente en mayo, y por eso figuras como Morante y Roca Rey eligen esta plaza. La decisión final está en manos de los médicos y de la empresa, que "intentarán hacer un cartel de tronío".