"El efecto se pasa y llega el bajón": Fuensanta relata cómo es vivir pendiente de la medicación contra el Parkinson

El párkinson es un trastorno neurodegenerativo cuya incidencia aumenta con la edad, afectando al 2% de la población de más de 65 años y al 4% de los mayores de 80, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Un rostro de esta estadística es el de Fuensanta de Rojas, vallisoletana diagnosticada en 2017, a los 59 años. En una entrevista en COPE, ha contado su historia personal y cómo ha aprendido a convivir con la enfermedad.

Los primeros síntomas: de la rigidez al diagnóstico

Los primeros avisos no los notó ella, sino su entorno. "Mi marido y yo íbamos con unos amigos a hacer marchas [...] y de repente yo llevaba los bastones y no les movía", relata Fuensanta. Ese fue el comienzo de un proceso de ralentización y rigidez progresiva. "Me fui ralentizando, hasta que llegó un punto en el que no era capaz ni siquiera de ponerme unos calcetines", explica. Tareas cotidianas como lavarse el pelo o abrocharse un botón se volvieron imposibles.

Me iba quedando paralizada poco a poco, y yo no sabía lo que tenía" Fuensanta de Rojas Diagnosticada de parkison con 59 años

A diferencia de la imagen más extendida de la enfermedad, asociada al temblor, su caso era distinto. Estuvo casi dos años con síntomas severos sin un diagnóstico claro. "Me iba quedando paralizada poco a poco, y yo no sabía lo que tenía", confiesa. Tras una visita a urgencias, una joven doctora sospechó la causa y la derivó a la neuróloga, quien, tras varias pruebas, confirmó que padecía párkinson. "Cada paciente somos un párkinson distinto. Tenemos cosas en común, pero ninguno tiene la misma sintomatología", aclara.

El apoyo de la asociación: "Gente que nos entendía"

El diagnóstico, aunque duro, trajo consigo una nueva etapa. Su marido conocía la Asociación Párkinson Valladolid y allí encontraron un pilar fundamental. Al principio llegó asustada, pero pronto encontró un espacio de comprensión. "De repente, pues encontramos gente que nos entendía, que nos apoyaba", recuerda emocionada. Este apoyo fue crucial para decidirse a "tirar para adelante".

En la asociación, Fuensanta y otros pacientes aprenden a gestionar la enfermedad. Reciben logopedia para no perder la voz, una complicación frecuente, y aprenden "trucos" para superar los bloqueos motores. "Te enseñan a comer, a llevar unas pautas para todo", detalla sobre la labor del centro, que califica como un apoyo constante con "mucho cariño" y "una palabra de aliento".

Encontramos gente que nos entendía" Fuensanta de Rojas Diagnosticada de parkison con 59 años

Vivir con el párkinson

Fuensanta también explica la realidad de la medicación, que debe tomarse a horarios fijos y cuyo efecto fluctúa. "Cuando la pastilla está llegando a su fin [...] normalmente te pega bajón y no tienes energía", describe. Además, se enfrenta a la incomprensión social cuando sufre un bloqueo en público o cuando otros compañeros son juzgados erróneamente. "Hay veces que necesitas que, cuando estás así, te echen una mano para poder seguir arrancando a andar otra vez", reivindica.

A pesar de las dificultades y de que la enfermedad "poco a poco, va tomando terreno", su perspectiva es positiva. Gracias al tratamiento y al apoyo recibido, Fuensanta concluye con optimismo: "De como yo empecé con el párkinson a como estoy ahora, pues estoy estupendamente dentro de mis limitaciones, claro".