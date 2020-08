“La educación no puede estar por encima de la salud”, advierten los padres de niños con enfermedades crónicas

A los clásicos nervios asociados a la vuelta al colegio se suma ahora la incertidumbre propia de un tiempo de pandemia. Así lo viven los padres en general y en particular las familias con hijos con enfermedades crónicas. “La respondabilidad de los hijos es de los padres y los padres deben cuidar por su salud y su educación, pero la educación no puede estar por encima de la salud”, así lo ha expresado Juan, un vallisoletano padre de dos niñas una de las cuelas lleva años trasplantada de hígado. Juan y su mujer Susana aún no tienen claro si llevar a sus hijas al colegio el próximo nueve de septiembre. “No tenemos seguridad, lo prioritario es la salud y luego la educación y si no tenemos seguridad de lo primero, nos plantearemos las alternativas que existen”, ha puntualizado Juan.

Lamentan la improvisación ante un retorno a las aulas que achacan tanto a la administración central como a la autonómica. “Deberían haber actuado de forma más rápida con escenarios y ante un alumnado diferente”, explica. “Ha habido una falta de previsión bastante importante”, añade. Piden que se aclaren todas las incertidumbres en un momento en el que solo hay un protocolo en papel, pero sin garantías plenas de que los diferentes centros educativos puedan adaptar sus espacios y a su personal.

“A circunstancias especiales, soluciones especiales y la obligatoriedad, que debe ser la norma general, tiene que tener sus excepciones como cuando están enfermos y indican que no vayan”, argumenta.