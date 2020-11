Dos semanas “complicadas” sin riesgo de colapso en las UCI

Vienen por delante quince días complicados. La situación en la Comunidad sigue siendo “grave”, resalta la consejera de Sanidad, Verónica Casado que alerta de que seguimos en nivel de riesgo “muy alto”. En las Unidades de Cuidados intensivos, “merced al incremento del número de camas desde la primera ola hasta la fecha, 61, ha permitido que el impacto sobre las UCIs, y sobre todo sobre determinadas UCI, haya sido menor”, destaca el Doctor Blanco Varela, coordinador clínico de las Unidades de Críticos de SACyL.

De hecho, con las Unidades de Cuidados Intensivos ya extendidas en Castilla y León, y a pesar de lo “grave de la situación”, se puede decir “con cierta seguridad” que “no llegarán a colapsar en ningún momento”, afirma el Doctor Blanco. De hecho, la consejera habla de una situación en los hospitales como la que se vivió a finales del pasado mes de marzo, cuando, eso sí, prácticamente la totalidad de lo que se atendía era COVID 19e.

La situación en las próximas semanas será “complicada” pero la capacidad de las UCI, dice su responsable, es todavía “muy alta”. De hecho, no se dejará de atender patologías que no sean COVID. Aunque el coronavirus obligue a “detraer recursos de la atención a otras patologías, las no demorables, están preparadas para ser atendidas por el sistema sanitario”.

Además del incremento del número de camas, se cuenta también con el refuerzo de intensivistas y anestesiólogos en las Unidades de Críticos extendidas. Precisamente son los hospitales de Valladolid, el Clínico Universitario y el Río Hortega, junto con los de Palencia, Burgos, Salamanca y León lo que tienen “sobrepasadas” sus UCI estructurales. En Ávila, Segovia, Zamora y Ponferrada, de momento aguantan con sus recursos estructurales.

Tras lo que serán las dos semanas más “complicadas”, está previsto que llegue una semana de “estabilización” y ya dentro de mes y medio podría comenzar a descender el número de ingresados en Cuidados Intensivos.

La mortalidad en las UCIs sigue siendo “elevada”, oscila alrededor del 35 por ciento en Cuidados Intensivos y varía con diversos factores, otras enfermedades, la edad … concluye.