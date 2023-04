¿A dónde van los 20 millones recaudados en Castilla y León cuando marcas la X en fines sociales?

La solidaridad no cuesta nada y puede ejercerse también al realizar la declaración de la renta cada año si eres contribuyente. Marcar la X de fines sociales suma hasta los 20 millones de euros en Castilla y León. ¿Qué hubiera pasado si todos los contribuyentes hubieran marcado la casilla 106? El importe se elevaría hasta los 32 millones de euros. Pero, ¿a dónde va a para este dinero? A organizaciones como Cáritas, por ejemplo.

Gracias al programa de acogida y atención a familias migrantes, Romina, David y sus tres hijos llegaron hace nueve meses desde Venezuela. Tuvieron que empezar de cero y lo hicieron de la mano de la organización ligada a la Iglesia. “Mi esposa llegó y Cáritas siempre ha estado pendiente todos los detalles, no solo en el tema profesional o multinacional, psicológico, entender este proceso. Comenzar de cero y que no ha estado sola, con independencia de las creencias. No hay discriminación ni de religiones, sino un apoyo incondicional en todas las áreas”, explica en Herrera en COPE Castilla y León David.

Ana Gutiérrez, trabajadora social de Cáritas, explica en COPE que el acompañamiento es integral para ella y toda su familia. Incluso sus hijos han sido escolarizados gracias al programa de Infancia de Apoyo Escolar. “Nuestra función es acompañar a estas familias. Cada una de las familias es especial y única. Ellos tienen que marcar sus prioridades y estamos aquí para ir de la mano y acompañar. Es un proceso integral. Una familia no solo es la alimentación, vivienda o empleo, el sentir de cada uno”.

Paliar la soledad también es posible.

'Envejecemos en común' es uno de los proyectos de Cáritas que se ha beneficiado de la X Solidaria. Más de 225 personas, sobre todo mayores de 80 años, se pueden beneficiar dentro de las 11 parroquias que forman parte de la red.

En este proyecto se pretende paliar la soledad emocional o el aislamiento que sufren nuestros mayores ofreciéndoles acompañamiento personal y espacios de encuentro desde las 11 parroquias. Entre los voluntarios hay personas mayores, pero también hay una novedad y es la participación de los jóvenes consiguiendo una sinergia intergenacional.

Además en Cáritas se han podido beneficiar otros proyectos sociales financiados mediante la X Social con una asignación total de 294.828,20 euros. Todos estas acciones están destinadas a la atención de necesidades básicas de colectivos en exclusión social y a favorecer la integración también de niños con los programas de 'Infancia de Cáritas'.