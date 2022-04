Detectado un foco de gripe aviar en las márgenes del río Pisuerga a su paso por Valladolid. Concretamente, en las inmediaciones de El Palero, el Museo de la Ciencia y Huerta del Rey.

Según ha informado el Ayuntamiento de Valladolid, habría 21 ejemplares de ave —principalmente, ocas— fallecidos por esta circunstancia que ya han sido incinerados. "En los análisis que se han realizado post mortem", ha confirmado el alcalde, Óscar Puente, "han dado positivo en la conocida como gripe aviar".

No dar de comer a los animales

Se está a la espera de los análisis de otro pato, hallado muerto en el Campo Grande, según ha comunicado Puente durante la rueda de prensa posterior a la adhesión de Valladolid a la Alianza de Ciudades Contra la Obesidad.

No está previsto adoptar por el momento ninguna medida excepcional ante el brote de gripe aviar, tampoco el sacrificio o el aislamiento de las aves del entorno, aunque el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no alimenten a esta u otras especies de animales.

"La primera recomendación, que no es más que recordar una prohibición ya existente", ha señalado el alcalde, "es que no se no se alimente a ningún animal que esté en la calle o en los parques de la ciudad".

La probabilidad de transmisión de esta enfermedad a humanos es baja. Sin embargo, sí podría llegar a producirse el contagio por un contacto estrecho con aves infectadas. Puente ha advertido que las autoridades municipales pondrán estos días especial celo en el cumplimiento de la prohibición de dar de comer a animales en las calles y parques de Valladolid.