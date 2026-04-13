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Un deslumbramiento, causa del atropello de una bebé en su carrito en Valladolid

La madre y la menor, de dos años, han sido atendidas en el lugar del accidente y dadas de alta al tratarse de un impacto leve en un paso de peatones

Un deslumbramiento por el sol, causa del atropello en Valladolid a una madre y su bebé en un paso de peatones
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Un deslumbramiento por el sol, causa del atropello en un paso de peatones de una madre y su bebé en Valladolid

Laura Ríos

Valladolid - Publicado el

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Una madre y su hija de dos años han resultado atropelladas a primera hora de este lunes en Valladolid capital por un turismo, según informa el servicio de emergencias 112 de Castilla y León. El suceso ha ocurrido sobre las 08:17 horas en un paso de peatones de la calle Limonero, cuando la pequeña se encontraba en su carrito de bebé.

La causa principal del accidente, según ha confirmado a COPE fuentes de la Policía Municipal de Valladolid, ha sido un deslumbramiento por el sol que ha cegado momentáneamente al conductor del vehículo, impidiéndole ver a la mujer y a la niña cuando cruzaban la calzada.

Tras recibir el aviso, se han movilizado efectivos de la Policía Local de Valladolid, del Cuerpo Nacional de Policía y una UVI móvil de Sacyl. El personal sanitario ha atendido a las dos afectadas en el mismo lugar del atropello y, afortunadamente, ambas han sido dadas de alta al instante al constatar que las heridas eran de carácter leve.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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