Un deslumbramiento, causa del atropello de una bebé en su carrito en Valladolid

Un deslumbramiento por el sol, causa del atropello en un paso de peatones de una madre y su bebé en Valladolid

Una madre y su hija de dos años han resultado atropelladas a primera hora de este lunes en Valladolid capital por un turismo, según informa el servicio de emergencias 112 de Castilla y León. El suceso ha ocurrido sobre las 08:17 horas en un paso de peatones de la calle Limonero, cuando la pequeña se encontraba en su carrito de bebé.

La causa principal del accidente, según ha confirmado a COPE fuentes de la Policía Municipal de Valladolid, ha sido un deslumbramiento por el sol que ha cegado momentáneamente al conductor del vehículo, impidiéndole ver a la mujer y a la niña cuando cruzaban la calzada.

Tras recibir el aviso, se han movilizado efectivos de la Policía Local de Valladolid, del Cuerpo Nacional de Policía y una UVI móvil de Sacyl. El personal sanitario ha atendido a las dos afectadas en el mismo lugar del atropello y, afortunadamente, ambas han sido dadas de alta al instante al constatar que las heridas eran de carácter leve.