La desescalada va a dar información relevante sobre el coronavirus

El avance en las fases de desescalada va a suponer además de la relajación o flexibilidad social para todos, una buena base de información para los científicos que están estudiando el comportamiento del COVID-19. Según el catedrático de microbiología y director del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, José María Eyros, ahora mismo el esfuerzo debe de ir dirigido a dar soporte diagnóstico pero también a buscar personas potencialmente infectadas. Esta última, una cuestión que nuestra comunidad va a abordar de manera más sólida durante las próximas semanas.

De momento el virus está muy adaptado a la especie humana, no ha mutado en exceso en este tiempo y se está comportando como un virus estacional respiratorio. Por ello es lógico pensar, que con el calor que estamos viviendo estos días, la circulación sea de menor intensidad y en consecuencia las cadenas de transmisión se reduzcan. Pero existen dudas sobre la influencian real de la climatología en el virus. Lo que se sabe hasta ahora es que el aumento de la radiación ultravioleta, el aumento de la temperatura y el distanciamiento social sí son factores determinantes en su destrucción, pero no el clima como tal, como nos explica Eyros.

No se puede saber a ciencia cierta cómo se va a comportar de cara al otoño, aunque todo parece indicar que no habrá un repunte tan elevado como el que se esperaba hace unos meses. Aún así, Eyros ha querido dejar claro que el virus no va a desaparecer y que nadie puede saber lo que pasará en cinco meses.

Por ello Eyros cree que el sistema debe, a partir de ahora, desestresarse y hacer descansar a los profesionales sanitarios, revisar lo que se ha hecho bien y mal durante estos meses y empezar a prever como pueden ser las cosas en un futuro. En cuanto a la población general, les ha pedido que no bajen la guardia durante ese periodo de desescalada.