La curva se estabiliza aunque la situación sigue siendo “grave”

Las nuevas restricciones que se van a prolongar durante al menos 14 días, afectarán a los bares y restaurantes que no abrirán en las próximas dos semanas, los centros comerciales y los centros deportivos salvo para deporte oficial. Se suspenden además las visitas a las residencias. Medidas todas, encaminadas a evitar el confinamiento programado. Nosotros, ha dicho el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, trabajamos “no para llegar al confinamiento, todo lo contrario, trabajamos para evitarlo”. Todas las medidas son para “evitarlo”. Sí quiere la Junta, tener “certezas, seguridad y poder ser capaces de programar por si esta circunstancia se diese, fue con el menor daño, la mayor anticipación y la mejor organización posible”.

La tendencia es ahora “al aplanamiento de la curva”. La consejera de Sanidad, habla de que se está aplanando la curva, aunque la situación en la Comunidad, sigue siendo “grave” y presenta una incidencia acumulada de 819 casos por cada 100.000 habitantes. La Communidad suma 1.364 casos positivos, casi 10.200 en la última semana y registra un nuevo record de fallecidos en hospitales, 35, con 190 altas. Verónica Casado, anima a insistir en las medidas porque poco a poco ofrecen resultados. “ Hemos visto que 10 -12 días después del establecimiento del toque de queda se está aplanando. Esto hace pensar que a lo mejor no es necesario el confinamiento”. Pero, destacaba Casado, “si de algo yo no me fío para nada, y esto lo he aprendido a sangre, sudor y lágrimas en los últimos meses, es del coronavirus".

Casado sigue insistiendo al Ministerio en la necesidad de contar con una herramienta jurídica que dado el caso, ahora no es el momento, permita poner en marcha restricciones como el confinamiento programado, opción que dada la evolución actual de la pandemia, Sanidad, por el momento descarta. No parece que sean necesarias más medidas, habrá que ver cómo funcionan las que ya están en marcha y las que se suman antes del fin de semana.