Curso 20-21: “Más seguro, con más docentes y digitalmente más preparado”

En apenas dos días, comienza el curso más “incierto” en décadas que recuerda. Habrá más profesores en Castilla y León, más de un millar solo para este curso, la mayor parte, destinados a centros públicos. El incremento es “el mayor de los últimos años” con un total de 35.314 profesionales.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, trasladaba un mensaje de “certidumbre”, a la comunidad educativa “a las familias, por un lado, a los alumnos, a los docentes. Vamos a iniciar el curso escolar en un entorno de seguridad. Hoy estamos mejor preparados para hacer frente a la pandemia, por supuesto, que en marzo”.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, presentaba las claves garantizando la “máxima seguridad y normalidad” dentro de la incertidumbre que la comunidad educativa vivirá los próximos nueve meses. Un curso diferente a lo vivido en las últimas décadas, marcado por el establecimiento de las ya conocidas medidas de seguridad, como el metro y medio de distancia, la higiene de manos y el uso obligatorio de mascarillas. Protocolos “claros” en los centros, y un llamamiento a la responsabilidad fuera de las aulas. Es fundamental, reitera Lucas,la colaboración de los alumnos, sus padres y los sindicatos de enseñanza. “La educación forma parte de esa situación de cotidianidad, y es fundamental que el control y seguimiento que se hace dentro del centro educativo se mantenga fuera de las aulas”.

El incremento del número de profesores es el mayor en años, es casi diez veces superior al curso pasado, sumando más de 35.300. Son más de un millar de nuevos docentes, la mayor parte de ellos para la escuela pública, y se incrementa también el número de alumnos. Ante posibles confinamientos parciales, la Junta ha fortalecido la digitalización educativa y todos los centros arrancarán desde el miércoles con conexión ultrarrapida y aulas virtuales.

Aumenta además la oferta educativa de Formación Profesional con 20 nuevos ciclos centrados en la industria 4.0 y el sector sanitario.

Distintos puntos de vista

El escenario que dibuja la Consejería de Educación es bien distinto al que se encuentran algunos centros educativos. Basta consultar sus planes de inicio de curso, aprobados por los inspectores educativos, donde aparecen grupos estables de hasta 25 alumnos e, incluso, la confirmación por escrito de que no es posible mantener la distancia de seguridad entre pupitres. Los sindicatos no ocultan su enfado ante una Consejería que, afirman desde Comisiones Obreras, no ha hecho los deberes.

Elena Calderón ha denunciado, además, la alternativa que les ha dado Educación ante la falta de espacio. Ni buscar espacios alternativos fuera de los centros, ni colocar pabellones prefabricados. Sino eliminar optativas. Lo que, advierte Calderón, supone “un menoscabo de la oferta educativa”.

Precisamente, Educación firmaba este fin de semana con CSIF, ANPE, UGT y SCTECyL, las bases de un acuerdo que servirá para mejorar las condiciones laborales de los docentes durante este curso. Un texto que se cierra a las puertas del arranque del curso, pero con el que estos sindicatos, por el momento, se dan por satisfechos. Isabel Madruga, presidenta regional del sector de enseñanza de CSIF habla de que “la principal preocupación de los sindicatos durante estos meses ha sido que la consejería tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de alumnado y profesorado en este curso que empieza”.