Cuatro miembros de una familia han sido detenidos por estafa continuada de venta en Internet

En estos días dónde las compras on-line están a la orden del día no hay que fiarse de portales que no conocemos y que no ofrecen todas las garantías. La Policía Nacional ha detenido a cuatro integrantes de un grupo familiar, tres en Valladolid y uno en Sant Adriá de Besós (Barcelona), que estafaron más de 9.000 euros a una decena de víctimas con la venta de productos por Internet que después no hacían llegar a los compradores.

Los presuntos autores engañaban a las víctimas empleando las redes sociales para poner artículos a la venta, principalmente muebles, de manera que lograban que los anuncios llegaran a una gran cantidad de potenciales compradores. Posteriormente, las víctimas interesadas contactaban con un miembro del grupo a través de aplicaciones de mensajería móvil y, una vez que llegaban a un acuerdo sobre el precio, realizaban el desembolso y no recibían el producto comprometido. Las personas afectadas no conseguían volver a contactar con los vendedores a pesar de que lo intentaban en múltiples ocasiones, por lo que de este modo se consumaba la estafa.

La principal investigada, a pesar de haber sido detenida por última vez en el mes de abril del 2020, continuó con su actividad criminal pero utilizando hasta cinco cuentas bancarias distintas, tarjetas prepago y giros postales para recibir los pagos de las víctimas, presumiblemente con el fin de dificultar las investigaciones. Para conseguirlo cooperaban con ella otros tres integrantes del grupo familiar (padre, madre y hermana).

En esta última ocasión se han identificado a nueve nuevas víctimas y la cantidad defraudada asciende a unos 9.250 euros, aunque desde enero del 2018, fecha en la que tuvo lugar la primera estafa perpetrada por la dirigente del grupo familiar, se ha identificado a un total de 30 víctimas, habiendo logrado unos beneficios ilícitos de unos 21.500 euros.