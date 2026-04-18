Cruz Roja Juventud busca a jóvenes en Tordesillas (Valladolid) para cambiar el mundo rural

Este sábado, 18 de abril, el Centro de Día de Tordesillas se convierte en el epicentro del voluntariado joven. Cruz Roja Juventud ha organizado una jornada de actividades, de 16:00 a 18:00 horas, con el objetivo de promover y dinamizar la participación de la juventud en el medio rural. La iniciativa, que se desarrollará en la calle Hospital de Peregrinos 8, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.

Un proyecto para el cambio social

La jornada se enmarca dentro del proyecto Activación Juvenil en Zonas Rurales, una iniciativa financiada por el Instituto de la Juventud a través de la Junta de Castilla y León. Su objetivo es la sensibilización social sobre la importancia del voluntariado, ya que la demanda es cada vez mayor "debido al aumento de personas que atendemos y al agravamiento de sus necesidades básicas", como explican desde la organización.

Desde la entidad subrayan que el voluntariado "contribuye notablemente a la construcción de una ciudadanía responsable" y aporta un valor incalculable en la intervención con las personas vulnerables. Además, "simboliza la respuesta generosa de nuestra sociedad ante los problemas y el deterioro de las condiciones de vida de miles de personas". Gracias a esta labor, Cruz Roja puede llevar a cabo sus proyectos sociales y atender nuevas necesidades emergentes.

Formación 💪

En Cruz Roja en Olmedo hemos realizado una sesión de acogida dirigida a las nuevas personas que entran a formar parte del voluntariado de la asamblea comarcal. #FormaciónVoluntariadoRuralCyL @jcyl @familiajcyl pic.twitter.com/EioqteK6YK — Cruz Roja en Valladolid (@cruzrojava) April 14, 2026

Por todo ello, Cruz Roja Juventud hace un llamamiento a la infancia y juventud de Tordesillas y alrededores para que participen en los talleres. La jornada está diseñada para que puedan conocer la entidad, descubrir las posibilidades de colaboración que existen en la zona y exponer sus propias inquietudes para potenciar la participación y el cambio social.