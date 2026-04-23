Cruce de acusaciones entre Renfe y el Ayuntamiento de Valladolid por un aparcamiento clave

Enfrentamiento por la adecuación de un aparcamiento provisional en la Avenida de Segovia en Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid y Renfe se han enzarzado en una disputa sobre el mantenimiento y adecuación de un aparcamiento provisional en la Avenida de Segovia. Mientras el consistorio vallisoletano reclama autorización para mejorar el recinto, la compañía ferroviaria sostiene que dicha responsabilidad recae en el propio Ayuntamiento, como beneficiario de la cesión del terreno.

Hace cuatro meses, en diciembre de 2025, la Concejalía de Tráfico y Movilidad solicitó formalmente a RENFE Fabricación y Mantenimiento permiso para acondicionar este espacio de 4.250 metros cuadrados y capacidad para 142 plazas. El objetivo es mejorar su seguridad y funcionalidad con pavimentación, iluminación y drenaje, en el marco de las políticas de movilidad sostenible y la Zona de Bajas Emisiones. Según el Ayuntamiento, no ha habido "respuesta efectiva hasta el día de hoy".

Renfe desmiente al consistorio

Por su parte, Renfe ha desmentido las afirmaciones del Ayuntamiento, al que acusa de una "campaña de desinformación". La compañía ferroviaria recuerda que "la cesión gratuita de este espacio conlleva la adecuación del terreno por parte del beneficiario". Además, asegura que "en ningún momento ha manifestado su oposición a que el Ayuntamiento lleve a cabo actuaciones y obras de mejora si las considera oportunas".

Una cesión que dura desde 2021

La cesión original de los terrenos se remonta a septiembre de 2021, cuando se habilitó el aparcamiento para los residentes afectados por las obras de los pasos inferiores de las calles Panaderos y Labradores. Desde entonces, Renfe afirma haber concedido todas las prórrogas solicitadas por el consistorio, siendo la última petición de ampliación del 25 de marzo de 2025.

A pesar del conflicto, ambas partes han manifestado su voluntad de diálogo. El Ayuntamiento reitera su "disposición al diálogo y a la cooperación", mientras que Renfe se muestra dispuesta a "facilitar cualquier trámite que fuera necesario con las instituciones implicadas" para resolver la situación.