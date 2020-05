El COVID-19, un virus “cómodo y adaptado” a la especie humana

El nuevo coronavirus llegó importado a España el 31 de enero, pero no fue hasta el 24 de febrero cuando se diagnosticaron los primeros casos en el territorio nacional. Desde entonces, su expansión ha sido imparable y a día de hoy se da por sentado que el COVID-19 está “cómodo y se ha adaptado a la especie humana. “Eso no es bueno”, afirma a COPE el Doctor en Microbiología José María Eiros Bouza, un microbiólogo que además se encarga de vigilar la movilidad de diferentes virus respiratorios desde el Centro Nacional de la Gripe con sede en Valladolid. La experiencia en el campo de la microbiología le permite intuir que va a seguir infectándonos como especie humana.

El éxito de un virus se mide en su capacidad para mutar, no tanto en la letalidad, y de hecho el nuevo coronavirus tiene una elevada tasa de mutación. “La finalidad es crecer y no emplea tiempo en reparar errores”, apostilla este experto en microbiología. “La mutación es inherente a la propia dinámica del virus”, concluye.

El conocimiento de otros virus como la mal llamada gripe española de 1918, permite a la comunidad científica predecir con cautela el comportamiento del virus, pero no si se estacionalizará o desaparecerá. Los microbiólogos trabajan en ambos escenarios, pero se sitúan en el más duro para el ser humano, razón por la que apremian a aprender rápido. “Tenemos que espabilar”, apunta, “no cabe tiempo para hacer grandes periodos de convalecencia.

El virus nos ha sorprendido

La cautela del Doctor Eiros Bouza le frena a hacer pronósticos a futuro, pero tiene claro que aunque el virus nos ha sorprendido y “se ha pagado un tributo caro”, es momento de reflexionar y reconocer “aquellas cosas que no hayamos podido afrontar con veracidad y justeza”. Con un sentido crítico ante la crisis sanitaria del coronavirus, asevera con rotundidad: “El haber errado una vez sería disculpable, errar más veces no tendría perdón más fácil”. “A toro pasado es menos perdonable el no poder preparar lo que venga después”, advierte.

En su opinión no se calibró la información que nos llegaba desde China a comienzos de enero, “lo veíamos lejano”. No hubo una respuesta adecuada al conocimiento que se tenía ante la posibilidad de que el coronavirus pudiera ser la enfermedad X que la Organización Mundial de la Salud apuntaba que podía constituirse como pandemia. “Nuestra alerta no estaba suficientemente activada”. De hecho, no fue hasta el nueve de marzo cuando se tomaron las primeras medidas, casi mes y medio después de que un ciudadanos alemán fuera diagnosticado como el primer infectado en España.

La expansión del coronavirus no corrió paralela a un plan de contención en el que se incluyeran el diseño de los cuidados de los enfermos, la provisión de test de diagnósticos, así como la disponibilidad de tratamientos eficientes en fases tempranas de la enfermedad. “Tanto en asistencia, prevención como en tratamiento debemos de dotarnos de otros mecanismos de actuación por lo que nos pueda suceder”, anticipa.

Con un alto grado de humildad, este microbiólogo que capitanea el centro nacional de la gripe de Valladolid, se muestra convencido de que la experiencia de vivir la pandemia “nos va a fortalecer si somos capaces de intercambiar lo que aprendemos juntos y unidos”. La letalidad que el virus ha infringido, “que está siendo muy dolorosa” permitirá evaluar el escenario actual a los epidemiólogos cuando analicen series anteriores al año 2020 y posteriores, de la misma manera que se aprendió de la gripe de 1918. “Revivir los hechos con la ponderación que otorga la capacidad de reflexionar sobre ellos nos ayudará mucho”, reflexiona el Doctor Eiros.

Pero la experiencia de vivir la pandemia nos va a fortalecer en otros ámbitos de la vida y del pensamiento. Desde el confinamiento hasta las relaciones en las familias, la distancia de nuestros seres queridos, todo se verá afectado. De una parte, "el organismo como tal. Como seres biológicos somos vulnerables; pero por otra, la fortaleza de la psique, la propia concepción moral” reflexiona. “Es la fuerza y la determinación de una persona que no se concreta en un órgano, pero que es inherente a nuestro cerebro y a nuestra libertad y responsabilidad como seres humanos”.