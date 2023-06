De Costa de Marfil a Valladolid, una historia de superación y de solidaridad

Jasmine y sus tres hijos llegaron hace seis años a Valladolid en busca de un futuro mejor. La pequeña solo tenía dos años. Atrás dejaron Costa de Marfil y Marruecos. Ya en España se toparon con Begoña y Edu, un matrimonio voluntario en la ONG AMAP, Asociación Mundial para la Ayuda de Pueblos Necesitados, que pronto se convirtieron en sus sus ángeles de la guarda, también en avales de su nuevo hogar.

La solidaridad tiene nombre y apellidos. Begoña y Edu son equipo. Un matrimonio que no dudó en acompañar y apoyar a Jasmine y a sus tres hijos a su llegada a España. Una familia sin recursos que dejaba atrás Costa de Marfil y, que, tras pasar por Marruecos, desembarcó en Valladolid. Los inicios no fueron sencillos, pero pronto conectaron con ellos. La ONG AMAP les proporciona alimentación, pero más allá del sustento, hace falta acompañar, ser parte de ellos y así lo entendieron Begoña y Edu que aseguran: “enseguida sintonizamos con su cultura y manera de ser y ha resultado fácil por ellos ayudarlos, no tanto por las circunstancias”.

Jasmine y sus tres hijos, Pierre, el mayor de 15 años; Jean Cris, de 12, y Divina de 8 años, llegaron hace seis años a Valladolid en busca de un futuro mejor. La pequeña solo tenía dos años. Dice Jasmine que Begoña y Edu con sus ángeles de la guarda, pero además se convirtieron en los avales necesarios para poder tener una vivienda en alquiler. Begoña comenta que fue una auténtica peregrinación buscar una inmobiliaria que facilitase el alquiler a una familia inmigrante. “Estaban en una vivienda y tuvieron que dejarla y se encontraron en la calle”, señala Begoña. Se pusieron manos a la obra para toparse con una realidad, “encontramos muchas trabas por los propietarios de la vivienda”.

Begoña y Edu no dudaron es ser avales de Jasmine y de sus hijos. Tener una vivienda era el camino para empezar una nueva vida en Valladolid. Una vida que no estuvo exenta de dificultades, muchas horas de trabajo y en algunos casos, no se le pagan. “A veces no te pagan. Se aprovechan demasiado de la situación porque te ven diferente”, lamenta la propia Jasmine. Sin conocer el idioma, comenzó a formarse para trabajar en la hostelería. “O trabajo o dejo a los niños sin nada”, reflexiona Jasmine. “Eso es lo más difícil”, asegura. Pero la voluntad de salir adelante se mantiene, “yo estoy superando poco a poco la dificultad”.

La labor de la ONG AMAP

El paraguas que cobija estas dos historias, la de Jasmine y su familia y la de Begoña y Edu es AMAP , la Asociación Mundial para la Ayuda de los Pueblos Necesitados, que inició su andadura en 2007 con proyectos fuera de España. La labor llega a las regiones más vulnerables del planeta. Entre los proyectos destaca la construcción de un consultorio médico ubicado en los poblados de Niagnan y Farako en la zona de Koulikoro, Mali, se ha intervenido en el Congo ante la amenaza de la pandemia del coronavirus, en Egipto se presta atención odontológica. No solo la atención es sanitaria, se han desarrollado proyectos para el saneamiento o para la promoción de viviendas ecológicas.

Begoña nos cuenta que son pocos voluntarios, siempre son necesarias más manos, pero “en la medida de nuestras posibilidades acompañamos a personas que se quedaba muy al descubierto. Somos pocos, pero con voluntad”, señala.

A modo de ‘hormiguita’

Se quitan importancia, pero llevan en el ADN la solidaridad. Invitan a dar el paso a acercarse a historias que pasan desapercibidas. “Se hace más en el silencio y en modo hormiguita”, reflexiona Edu. Su mujer añade que hay que tener los ojos abiertos y los oídos a la escucha porque “las necesidades las vamos a encontrar en esta sociedad, incluso en nuestra propia comunidad de vecinos. Cambiar la actitud de mirar. Ofrecernos, no tener miedo a ofrecer ayuda. Las ONGS esperan gente voluntaria. Más allá del dinero, el tiempo es muy valioso”, concluye.

“Aquí descubres que merece la pena. Mi problema no es el problema del mundo, te descubres que eres afortunado. Es bonito encontrar esta diversidad. Las gracias que se reciben agradan el corazón”, reflexiona con convicción.