La consejera de Sanidad de Castilla y León sobre Janssen: “hubiera paralizado la vacunación”

En torno a 7.000 dosis de Janssen tenían prevista su llegada a Castilla y León para comenzar hoy con su administración. La decisión de paralización de envío retrasa la campaña de vacunación con este suero. La EMA admite que los beneficios de Janssen son superiores a los riesgos y se pronunciará la semana que viene. El regulador europeo ha acelerado su evaluación de los seis casos de trombos registrados en Estados Unidos. La consejera de Sanidad, lo tiene claro, de no haberse paralizado, ella hubiese tomado la misma decisión que tomó la vacuna de AstraZeneca.

“Claro, con cualquiera, si ellos no hubieran explicitado estamos estudiándolo y no vamos a reiniciar hasta que sepamos la magnitud y la gravedad del problema, yo hasta ese momento, hubiese hecho exactamente lo mismo”, sentencia la consejera.

“Yo he apostado siempre por el principio de prudencia” decía la consejera en una entrevista en Mediodía Cope Valladolid. Cuando ocurrió lo de AstraZeneca, “me parecía que había noticias los suficientemente contradictorias como para esperar y ver”, explicaba Casado que insiste en que lo habló con la Ministra Darias quien le dijo “que lo podría hacer”.

La tranquilidad que debemos tener todos, destaca la consejera “es que hay un sistema de farmacovigilancia muy importante, que cualquier medicamento nuevo cuando sale de la fase de laboratorio puede registra efectos secundarios que no han aparecido en la fase de investigación”. Esto destaca Casado “no es malo, lo que tenemos que ver es si esto es frecuente, poco frecuente, muy frecuente, nada frecuente, raro o muy raro”.

Con Janssen, considera, pesa también el principio de prudencia. Si finalmente se determina que son vacunas “seguras” porque tienen efectos muy raros “no hay ningún problema”.

No dimito

“Todos los días y ninguno”. Hay “coste personal” reconoce Verónica Casado que se siente esos sí “muy apoyada” por “mucha gente”. “He venido a acabar un proyecto, creo mucho en los compromisos y no me permito a mi misma decirme, ahora no, no quiero, porque estoy mal y estoy triste pues me voy. Es no lo voy a hacer”. “Es de ratas abandonar el barco”

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/mediodia-cope-en-valladolid/audios/mediodia-cope-valladolid-20210414_1426388