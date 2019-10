Condenado por agredir a su médico tras negarse a renovarle la baja

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a un paciente por agredir a un médico que se negó a renovarle la baja. La Sección Cuarta rechaza así el recurso interpuesto por el condenado contra la sentencia del Juzgado de lo Penal 4 de la capital, que le impuso una pena de siete meses y quince días de prisión por un delito de atentado. Fue absuelto del delito de amenazas.

Los hechos ocurrieron en enero de 2018 en un centro de salud de la capital de Valladolid cuando Severino, mayor de edad, se presentó en la consulta d su médico con el propósito de que éste le renovase la baja laboral con una patología diferente, algo a lo que se negó el facultativo.

Al día siguiente, alrededor de las 10.30 horas, sin cita previa y exhibiendo un informe de urgencia, Severino se presentó de nuevo en la consulta para exigir un nuevo parte de baja. Como éste se mantuvo en su decisión de no acceder a lo que se le pedía, Severino le dijo que no iba a abandonar la consulta y que se iba a tomar unas pastillas inculpándole del resultado que se produjese. Ante la actitud del acusado, el facultativo se dirigió a la zona de administración. Fue en la esaclera y, según recoge la sentencia, el condenado e propinó un empujón haciéndole “trastabillar, y casi perder el equilibrio sin que, no obstante, cayera al suelo”.