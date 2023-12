Cómo afecta a Castilla y León la ruptura de PP y Vox a nivel nacional: “No tendrá reflejo”

La ruptura de Vox con el Partido Popular a nivel nacional no afectará al acuerdo de Gobierno entre las dos formaciones en Castilla y León. Eso sí, los de Abascal han pedido a los populares una mayor contundencia institucional, esto es, una mayor movilización en forma de concentraciones o manifestaciones de protesta en las calles contra medidas como la amnistía o la condonación de la deuda a Cataluña. Carlos Menéndez, portavoz de Vox en las Cortes, habla de una relación entre ambas formaciones, “sana, fluida y de socios leales”.

“Nos gustaría por parte de la Junta, del Partido Popular, una reacción más contundente, institucionalmente hablando”, apuntaba Menéndez.

Raúl de la Hoz, portavoz del PP en las Cortes, ha dicho que su partido “es de palabra” y tiene unidad de opinión en todas las autonomías de España. Eso sí, De la Hoz ha dejado claro que “existe plena libertad de expresión entre ambas formaciones”, PP y Vox, en lo no acordado, esto es, fuera del pacto de Gobierno, entre lo que se encuentra la forma de hacer oposición al Ejecutivo de España.

“¿Implica esto que nos tengamos que poner de acuerdo?”, se pregunta De la Hoz, “podemos coincidir en algún caso, pero en ningún caso está escrito que Vox y PP deban de acordar la forma de hacer oposición al Gobierno de España. No hay debate.”, sentencia. “Tenemos un pacto en Castilla y León y la voluntad de darle cumplimiento”.

Menéndez no puso en duda e incluso respaldó que no se hayan aprobado los presupuestos en base a los argumentos ofrecidos por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, sobre los datos que no ha enviado el Gobierno. “No hay ningún problema en que se prorroguen”, apostilló el portavoz de Vox.