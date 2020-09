El Comercio y la hostelería de Valladolid buscan recuperar su economía con diferentes medidas

La Asociación de Hostelería de Valladolid ha decidido unirse al movimiento promovido por hostelería España y ha anunciado que el próximo miércoles día 9 de septiembre habrá un cierre temporal de los establecimientos de hostelería en nuestra ciudad. Lo harán a las 11,00 horas y durante 15 minutos. Así el personal de los locales permanecerá en la puerta y vestidos de negro, en señal de protesta por las medidas que están tomando las diferentes administraciones y que dañan dicen profundamente al sector hostelero. Además se quejan de que se les culpe de una propagación del COVID-19, ya que piensan que esa informaicón no está acreditada y que nunca se han presentado estudios o datos que puedan respaldar tal aseveración.

Quieren mostrar el malestar que existe en la hostelería y hacer ver el deterioro de su sector que dicen se encuentra muy dañado, muy cansado y muy desmotivado. Piensan que desde el final del estado de alarma todas las medidas restrictivas tomadas han ido en perjuicio de la hostelería y nunca han estado acompañadas por medidas económicas que de alguna manera pudieran paliar las perdidas que el sector está sufriendo.

La hostelería de Valladolid, quiere además, animar al resto de sectores que forman el tejido empresarial vallisoletano, a que se unan en esta protesta que solo busca demostrar el escaso apoyo que desde las administraciones están mostrando a las PYMES, los autónomos y los empresarios y trabajadores en general, y que está destruyendo de forma alarmante la economía de todos ellos

Y mientras la hostelería se planta, el comercio anuncia que abrirá todas las tardes de la semana que de No ferias en la capital para tratar de recuperar las ventas que les ha supuesto la crisis sanitaria. No hay acuerdo entre sindicatos y patronal y no todos los comercios se sumarán, solo la mitad. En años anteriores, el 90 por ciento de los establecimientos solo abrió al público por las mañanas.. “En la zona centro un 50 por ciento, abrirá y en el resto, solo un 20 por ciento tenían intención de abrir durante la semana de Feria”, ha detallado Jesús Herreras, de FECOSVA.