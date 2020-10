El cine húngaro, gran triunfador en la 65 edición de SEMINCI

La SEMINCI toca a su fin con la tradicional entrega de los palmarés que en esta 65 edición, marcada por la crisis sanitaria, ha elevado al cine húngaro como el triunfador indiscutible del certamen. La realizadora Lili Horvát y la intérprete Natasa Stork, ha conquistado en una sola película tres de los principales premios del festival como son la Espiga de Oro de la sección oficial, la mejor actriz y el premio Pilar Miró al mejor nuevo director.

'Preparations to be together for an unknown periodo of time', título del filme ganador, es la segunda película de Lili Horváth. Esta realizadora que estudió cinematografía en París y dirección teatral y de cine en su Budapest natal, ha ganado una edición de la Seminci restringida por la pandemia, con trece películas a concurso dentro de una sección oficial que ha proyectado dieciséis largometrajes.

La mejor actriz de la Seminci, Natasa Stork, interpreta a una neurocirujana que regresa a su país, Hungría. Nacida en Budapest hace 36 años, interpreta desde la contención un papel de gran expresividad.

Espiga de plata para los gemelos palestinos Nasser

La Espiga de Plata ha recaído en 'Gaza mon amour', el segundo largometraje de los gemelos palestinos Trazan y Arab Nasser, además del Premio Miguel Delibes al mejor guion, escrito por Fadette Drouard y los propios directores, que han dedicado el galardón “a los palestinos que siguen buscando la esperanza”.

El galardón al mejor actor ha sido para el israelí Shai Avivi por su participación en 'Here we are', de su compatriota Nir Bergman, donde interpreta a un padre dedicado por entero a su hijo autista cuya edad, plena juventud, requiere otras atenciones al margen del absorbente amor paterno-filial del protagonista.

Otros galardones

El Premio Ribera de Duero al mejor director ha recaído este año, 'ex aequo', dos nuevos directores: Aurel, por 'Josep', que ha celebrado "orgulloso" el reconocimiento por su primera incursión al largometraje, e Ivan Ostrochovsky por 'Servants', quien ha mostrado su alegría por la distinción y ha deseado suerte al festival.

El jurado internacional de esta 65 edición ha decidido conceder una mención especial a 'There is No Evil', del director iraní Mohamman Rasoulof. “Las consecuencias de nuestras acciones parecen tan imperceptibles como el aleteo de una mariposa, pero a través de una película quedan para siempre impresas en nuestra retina”, ha comentado el productor Peter Bale, presidente del jurado.

El jurado de Punto de Encuentro ha otorgado el primer premio de la sección a '180º Rule', de Farnoosh Samadi, por ser una “denuncia del autoritarismo en la ya oprimida sociedad iraní” a través de una “narración precisa, eficaz y sin concesiones”.

'Silencio Radio', de Juliana Fanjul, ha recibido el primer premio de la sección Tiempo de Historia. El documental aborda la figura de la periodista Carmen Aristegui, despedida de la estación de radio donde ha trabajado durante años quien, apoyada por más de 18 millones de oyentes, continúa su lucha con el objetivo de crear conciencia y luchar contra la desinformación.

El Jurado de la Espiga Verde de la 65 Seminci ha decidido, por unanimidad, entregar la Espiga Verde al largometraje 'Éxodo climático', de David Baute, porque “recoge tres historias en torno a grandes cuestiones de la actualidad” y aborda las “consecuencias del cambio climático y la crisis ambiental sobre las poblaciones más frágiles”, todo ello “contado a través de las voces siempre silenciadas de las mujeres”.