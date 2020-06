Castilla y León solicitará pasar a Fase 3 a partir del 15 de junio

Si el Gobierno lo permite, y todo parece indicar que sí porque el propio Director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, anima a ello, Castilla y León podría estar en Fase 3 desde el próximo lunes día 15 de junio. Lo ha avanzado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, “podemos hacer una nueva propuesta de cambio de fase, a pesar de que haya pasado solo una semana, hemos venido monitorizando a diario los datos epidemiológicos y sanitarios de nuestras provincias y la evolución es muy buena”, explicaba Casado satisfecha por la evolución aunque pidiendo “prudencia” ante la relajación de las medidas.

El cambio de Fase puede conllevar en Castilla y León alguna restricción que están estudiando los expertos “relacionada con el ocio o con la movilidad”, pero, insistía la consejera, serán los expertos los que determinen “lo que les parece más oportuno”.

No dejarán en esta ocasión pasar quince días entre la solicitud de una Fase a otra. Se trata de avanzar “con prudencia” y teniendo en cuenta que se pide por la evolución positiva, sin rebrotes y con casos puntuales y perfectamente localizados.

El Comité de Expertos de Castilla y León será el que determine la idoneidad o no de permitir la movilidad entre provincias, no así intercomunitaria excepto de las provincias limítrofes con autonomías del norte, algo que, reconoce, se está estudiando. “Tenemos en nuestra Comunidad situaciones epidemiológicas muy distintas. Hay provincias que no llevan 15 días, llevan 30 días sin casos, y están perfectamente blindados, y están bien, pero también ha habido provincias, y muchas de ellas por su cercanía a Madrid que siguen teniendo casos”, por ello, hay que determinar sus posibilidades de movilidad. “La intercomunitaria, tenemos claro que no”, sentenciaba la consejera.