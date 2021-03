Castilla y León presenta un modelo alternativo para la aplicación de prácticas agroambientales de la nueva PAC

El Gobierno de Castilla y León da dado a conocer un modelo alternativo para la aplicación de prácticas agroambientales de la nueva PAC, más acorde con la agricultura y la ganadería de España que será remitido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se ha elaborado junto a las organizaciones profesionales agrarias representativas y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias.

Los ecoesquemas y la nueva arquitectura verde de la PAC

La nueva Política Agrícola Común, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2023, mantiene un primer pilar financiado exclusivamente con fondos europeos, concretamente el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria. Esta nueva política contará con algo menos de 5.000 millones de euros al año para este primer pilar, donde se enmarcan las ayudas directas desacopladas y acopladas (pago básico, greening, ayudas asociadas...) que actualmente se conocen.

La nueva política llevará consigo mayor ambición medioambiental. En consecuencia, para la percepción de las ayudas directas será necesario cumplir con una serie de normas, buena parte de ellas de enfoque medioambiental, encuadradas en la denominada ‘condicionalidad’. La mayor ambición medioambiental va a pasar por aplicar en un primer nivel una ‘condicionalidad reforzada’ que deberán cumplir, obligatoriamente, todos los agricultores y ganaderos.

Pero además, en el modelo de ayudas directas desacopladas se incorpora una nueva intervención denominada ‘ecoesquemas’. Estas nuevas ayudas se concederán a aquellos agricultores que lleven a cabo prácticas agroambientales que superen las exigencias de la condicionalidad reforzada y serán prácticas que no lleven consigo compromisos de más de un año, es decir, se pueden aplicar un año y percibir estas ayudas, y al año siguiente no realizarlas y, consecuentemente, no se pagarán dichas ayudas.

El modelo de ecoesquemas presentado por el Estado

El Ministerio ha presentado un modelo en el que se incluye una lista de nueve ecoesquemas, encasillados en diferentes modelos de agricultura. Cada uno de ellos tiene requisitos a cumplir y se retribuyen prácticamente todos con un pago dirigido a compensar costes idénticos en toda España, es decir, al final con un pago por hectárea único. Contempla compatibilidades e incompatibilidades entre los distintos ecoesquemas y cada cual tendrá una asignación de fondos específica.

En definitiva, un modelo “encasillado, complejo” tanto para el agricultor como para la Administración que tendrá que comprobar anualmente el cumplimiento de los requisitos y centrado en una ayuda fija por hectárea para todos los beneficiarios.

Los principios del nuevo modelo que plantea Castilla y León

Una vez presentado el modelo diseñado por el Estado para la aplicación de ecoesquemas en España, la Junta ha estado trabajando en el diseño de un modelo alternativo, “más sencillo”, adaptado a las distintas realidades productivas españolas, “más atractivo” para el agricultor y que asegure que no se pierdan fondos europeos en España.

Es un modelo universal, atractivo, contempla un componente incentivador “necesario” para atraer al máximo número de agricultores al modelo, es más simple y permite que se puedan desarrollar prácticas agroambientales en el segundo pilar de la PAC (que es el tercer escalón de ambición ambiental de la nueva PAC).