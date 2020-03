Castilla y León pide declarar el estado de alarma en la comunidad

Castilla y León solicita al gobierno de España que se declare el estado de alarma en la comunidad. Esto es porque se trata de “una zona de mucho tránsito entre autonomías y podría intensificarse el número de casos”. Lo ha pedido el presidente del Ejecutivo Autonómico, Alfonso Fernández Mañueco y todos los grupos políticos de las Cortes están al tanto y han respaldado la decisión. Así que mientras llega la respuesta del gobierno central, la Junta recomienda “no abrir establecimientos comerciales y de ocio, a excepción de farmacias o supermercados, que la población reduzca su movilidad y que se evite acudir a cualquier espacio donde pueda haber elevada concentración de personas”, ha pedido el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, tras la reunión del Consejo de Gobierno que se ha vuelto a reunir de manera extraordinaria.

Una de las medidas que se esperaba hoy se tomase, es el cierre de los centros de escolares a partir del próximo lunes. La medida afectará a medio millón de estudiantes.

Así las cosas, en Castilla y León han fallecido tres personas por coronavirus y los casos se han multiplicado en tan solo 24 horas. Los fallecidos se han registrado en Miranda de Ebro en la provincia de Burgos, en Salamanca y en Segovia. La comunidad ha sumado 77 nuevos casos que dejan en 169 los positivos por coronavirus. Sanidad insiste en las medidas de higiene y distanciamiento social. La consejera ha dejado claro que el uso de mascarillas no protege a las personas que están sanas. “No nos volvamos locos con las mascarillas, porque está desaconsejado que la población use de manera generalizada las mascarillas, porque no sirven para nada” insiste la consejera que aclara además que “lo mejor es lavarse con agua y jabón las manos, las soluciones hidroalcohólicas hay que usarla en los lugares en los que no haya agua y jabón”, concluye.