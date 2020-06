Cáritas Valladolid abraza a la nueva pobreza y calcula que atenderá a 20.000 personas este año

Cáritas Valladolid abre su brazo solidario para acoger a la nueva pobreza que está dejando la crisis del coronavirus. La organización solidaria habla de un nuevo colectivo que ha surgido y que se corresponde con personas que antes pertenecían a la denominada vulnerabilidad moderada y que ahora acude a los centros de Cáritas para recibir alguna de sus ayudas.

Calculan que este nuevo colectivo tendrá un reflejo en el número de personas que atenderá Cáritas Valladolid a lo largo de todo este 2020, de manera que se calcula que serán unas 20.000 personas. Así se ha puesto de manifiesto durante la presentación de los nuevos programas del proyecto ‘Comunidad 2020’ a cargo del Obispo Auxiliar de Valladolid, Luis Argüello.

Un proyecto creado para este momento que no descuidará a los colectivos más desfavorecidos, pero que permitirá abrir su atención a “nuevas realidades” que antes de la pandemia no estaban en la sociedad. Los nuevos pobres corresponde con familias que tenían dificultades para llegar a final de mes y carecían de ahorros para poder afrontar situaciones de emergencia como la actual. El perfil se corresponde con personas que se han quedado sin empleo, que aún no han recibido prestaciones o subsidios o que han tenido que acudir a realizar actividades relacionadas con la economía sumergida.

Durante 2019, Cáritas Valladolid ha prestado atención a unas 10.000 personas a través de sus diferentes programas sociales, como han detallado Luis Miguel Rojo, Delegado Episcopal y Guenther Boelhoff, Director de Cáritas Diocesana en Valladolid. Sin embargo el proyecto de ‘Comunidad 2020’ nace con afán de abrir su atención sin descuidar a los colectivos más desfavorecidos que se atendían con anterioridad. Un programa que inicialmente ha comenzado a rodar con las aportaciones de los propios sacerdotes de la Diócesis.

Informe anual 2019

Cáritas Diocesana de Valladolid gestionó 2,8 millones de euros que han permitido acometer programas de asistencia social atendidos por 60trabajadores y un total de 850voluntarios. La mayor parte de esas aportaciones, el 70 por ciento, procedían del ámbito privado, mientras que el resto se deriva de las aportaciones del IRPF.