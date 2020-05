El calor ha llegado para quedarse

El desfile de borrascas del que hemos sido testigos durante casi un mes ha dado paso a una secuencia de altas presiones que, acompañadas de una masa cálida, impide la llegada de frentes y genera temperaturas que superan en varios grados lo normal de estas fechas. Parece que la situación se va a mantener hasta mediados de junio, casi enlazando con la llegada del verano. Juan Pablo Álvarez, delegado de la AEMET en Castilla y León, se ha pasado por “Herrera en COPE Valladolid” para dejarnos una fotografía de la situación.”El paso de la caravana de frentes casi consecutivos han dejado una situación hidrográfica óptima en nuestros embalses. Casi no nos ha afectado en nuestra vida cotidiana, porque no podíamos salir de casa. Precisamente por eso quizá no hayamos reparado en lo anormal de las temperaturas, pues en marzo prácticamente no se han registrado heladas de madrugada, mientras las máximas no han sido demasiado bajas”.

Ahora, tras un amago de altas temperaturas hace un par de semanas y las tormentas de la pasada, llega el turno para las altas presiones. “Es una dorsal que va a impedir que los frentes pasen por nuestras latitudes, desviándolos hacia el norte de Europa. Además se produce la aparición de una masa de aire cálido desde el sur, derivando en altas temperaturas que -según los modelos- nos van a acompañar muy posiblemente hasta mediados de junio. Casi se juntarán con la llegada del verano".

Habrá que tener en cuenta que este tipo de tiempo puede generar tormentas vespertinas “sobre todo en zonas de montaña” advierte Álvarez.