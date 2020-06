La búsqueda del cocodrilo del Duero continúa con la instalación de fototrampas y cebo

Ni rastro del cocodrilo del Duero. Desde que fuera avistado en la tarde del pasado viernes, no se ha hallado ni una sola evidencia que pruebe su existencia, sin embargo la búsqueda continuará “unos días más” bajo el criterio de los expertos. Los ocho agentes del SEPRONA y del GEAS continúan peinando el terreno en la confluencia del Pisuerga con el Duero, en un radio de seis kilómetros, hasta la desembocadura del río.

Se ha trampeado la zona con la instalación de cámaras térmicas que se activan con el movimiento. Además, ante la bajada de las temperaturas, que según los expertos, hubiera podido producir un aletargamiento del animal, se ha decidido poner más cebos y vigilar el río y sus inmediaciones durante unos días más, a pesar de que la delegación se planteó inicialmente suspender las labores de rastreo ante la ausencia de evidencias.

Los expertos además apuntan que, ante la bajada de las temperaturas se podría haber producido un aletargamiento del animal, se ha decidido poner más cebos y vigilar el río y sus inmediaciones durante unos días más.

Nuevos testimonios

La búsqueda se inició por el testimonio de un vecino, de un policía local de Simancas, Valladolid, y de una familia que vió al animal mientras nadaba. Es el caso del Doctor Castillos, vecino de Simancas, “Pasó a diez metros de nosotros. Un animal cuya morfología podría ser compatible con un cocodrilo. Nadaba con la cabeza fuera del agua y se movía de forma parsimoniosa”, ha explicado.

El biólogo molecular no estaba solo y pudo ver al presunto cocodrilo acompañado por sus dos hijos y por su mujer. No fueron los únicos testigos de la zona, ya que junto a ellos había otras cuatro personas que también pudieron divisar al animal. “Era de color marrón, con una cabeza de entre 25 a 35 centímetros. No parecía una nutria ni un pez de grandes dimensiones", ha apostillado.