Borja Fernández: "Pediría rigor, he visto cosas alejadas de la realidad; estoy tranquilo, aunque afectado"

Borja Fernández ya está en casa. Al filo de las 23:30 horas del jueves llegaba a Valladolid después de haber permanecido detenido casi 72 horas por su supuesta implicación en el "Caso Oikos", operación contra el blanqueo de capitales, corrupción y predeterminación de resultados deportivos ordenada por el instructor del Juzgado número 5 de Huesca, donde ayer prestó declaración. Tras la misma, fue puesto en libertad con cargos y medidas cautelares consistentes en retirada del pasaporte, la entrega de 50.000 euros de fianza antes del día 13 de junio y la obligatoriedad de comunicar cualquier cambio de domicilio, además de presentarse en un juzgado o com,isaría los días 1 y 15 de cada mes mientras dure el período de instrucción.

Tras su llegada a Valladolid, ha dado las gracias a todas aquellas personas que le han dado ánimos: “Estoy tranquilo dentro de lo que se puede estar, pero un poquito afectado por todo. También muy agradecido a la gente que me está mandando mensajes de apoyo y que siempre ha creído que yo no he tenido nada que ver en todo esto. He estado incomunicado y ahora me ha ido leyendo mi familia cosas y es muy bonito”.

También ha señalado que los medios de comunicación deberían de informar con más rigor, ya que ha podido ver cosas que no son: “Pediría un poquito de rigor porque he visto cosas que están muy lejos de la realidad. Incluso vídeos enfocando a otra persona que no soy yo. Hay mucha gente conmigo y también lo sufre. Tengo ganas de subir a casa, cenar con mi familia, descansar y estos días hablaremos algo“.

El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Huesca, Ángel Manuel de Pedro, ha decretado prisión provisional eludible con fianza de 100.000 euros para los ex futbolistas Raúl Bravo y Carlos Aranda al estar investigados como posibles responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, corrupción en el deporte y estafa en relación con las diligencias abiertas por un presunto amaño de partidos de fútbol. Tanto Raúl Bravo como Aranda, que se han negado a declarar ante el juez este jueves, abandonaron en un furgón policial el Palacio de Justicia de Huesca con destino a la prisión de Zuera, donde han pasado la noche.