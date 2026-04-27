Ayudas de más de 3.000 euros por realizar esta instalación en tu vivienda: "Tenemos un 100% de éxito con nuestros expedientes y ya se han tramitado el 95% de las solicitudes"

Fernando Martínez, experto en eficiencia energética y especialista en la gestión de ayudas y certificados energéticos en Castilla y León, ha detallado las claves para que los propietarios de viviendas puedan beneficiarse de las subvenciones disponibles.

Las oportunidades de mejora se centran en dos áreas: la renovación de la envolvente (ventanas y fachadas) y la mejora de las instalaciones con sistemas como la aerotermia o la energía solar.

Tipos de ayudas y cuantías

Según Martínez, existen tres tipos de ayudas compatibles entre sí. En primer lugar, las ayudas directas a fondo perdido, como los fondos europeos Next Generation, que ofrecen hasta 3.000 euros por vivienda, cubriendo un 40% de la inversión.

En segundo lugar, las deducciones fiscales, sobre las que el experto señala que "podemos tener al final más rendimiento neto de esas deducciones fiscales que de los fondos europeos".

Por último, los Certificados de Ahorro Energético (CAEs), que para la instalación de una aerotermia en una vivienda unifamiliar pueden suponer entre 1.500 y 3.500 euros.

Además, Martínez ha adelantado que la fórmula de los CAEs se va a modificar con un "coeficiente al alza para que el cliente tenga un mayor beneficio", aunque todavía no se ha concretado el nuevo coeficiente.

Una nueva 'ola' de ayudas en camino

El sector se encuentra en un momento de cambio constante. "Estamos en una ola de cambio de deducciones fiscales y ayudas, pero es que va a llegar ahora la ola grande", afirma el experto.

Este nuevo impulso vendrá con la publicación del próximo Plan Estatal de Vivienda, que debe adaptarse a la nueva directiva europea de eficiencia energética de edificios. Dicha directiva obliga a los Estados miembros a presentar un plan de rehabilitación y a "poner encima de la mesa ayudas y beneficios fiscales".

Estamos en una ola de cambio de deducciones fiscales y ayudas, pero ahora va a llegar la grande" Fernando Martínez Experto en eficiencia energética

La realidad de los pagos: hasta tres años de espera

A pesar de las oportunidades, uno de los principales escollos es la demora en el pago de las ayudas directas. Basándose en su experiencia, que abarca el 30% de las solicitudes de Valladolid, Martínez confirma que los pagos "se están pagando lento".

Aunque el 95% de los expedientes están concedidos, solo se ha abonado el 65%. El experto asegura que hay presupuesto para todas las solicitudes correctas, ya que de los 18 millones de euros asignados, solo se cubrirán unos 14 o 15 millones.

El tiempo de espera ha aumentado considerablemente: "Las primeras solicitudes se pagaban en torno al año y medio, y ahora se está demorando a casi 3 años de tiempo". Actualmente, se están abonando las ayudas solicitadas en verano de 2023. Martínez agradece la paciencia de los clientes y el trabajo de los técnicos de la Junta de Castilla y León, quienes deben cumplir con estrictos requisitos de verificación.

El interés por la eficiencia energética es creciente, impulsado en gran medida por el "efecto boca a boca" y el retorno económico. Según el experto, la motivación no es solo la conciencia ambiental, sino que "la mejora de la eficiencia energética está acompasada con ese retorno".

Un propietario que invierte 8.000 euros en ventanas puede recibir 3.000 de ayuda directa y otros 2.000 de deducción fiscal, lo que incentiva a otros a seguir el mismo camino.