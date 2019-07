Auvasa renueva su flota con seis autobuses híbridos por una inversión que rondará los 2,5 millones de euros

Auvasa continúa renovando su flota en base a los criterios de movilidad sostenible. Por ello, hoy ha presentado 6 nuevos autobuses híbridos, lo que supone una inversión de dos millones y medio de euros.

De esta forma, todos los vehículos que prestan servicio ordinario en las líneas 3 y 7 serán de tipo híbrido. “Tienen la novedad de funcionar en modo 100% eléctrico con una autonomía de dos kilómetros. Una modalidad eléctrica que se activa a través de un sistema de GPS y que nos permite en la zona de bajas emisiones de la ciudad funcionar en modo no contaminante”, avanzaba Óscar Puente, alcalde de Valladolid.

A parte de la sostenibilidad, estos nuevos autobuses incorporan mejoras para los ciudadanos en sus interiores como espacio para dos sillas de ruedas, cuatro personas con movilidad reducida y un panel informativo interior.

Puente ha anunciado que, tras la reorganización del presupuesto, el Consistorio adquirirá uno más a finales de año, avanzando en el relevo total de la flota. Actualmente la media de los vehículos sigue siendo muy elevada, de unos 12 años, ya que frente a los nuevos autobuses se encuentran otros de 1993.

Además, el alcalde ha confirmado que después de 9 meses, y con más de cuatro de retraso, el aparcamiento de la Plaza Mayor abrirá sus puertas este próximo lunes, sobre el mediodía. Puente, quien ha afirmado que solo le ha faltado "coger un pala para que las obras terminarán antes", ha pedido a los comerciantes de la ciudad que no vean fantasmas en el Ejecutivo. “Les pido a los comerciantes que no vean fantasmas, que no piensen que el equipo de gobierno se levanta por la mañana pensando en como les perjudica, si no que es al contrario y que se queden con lo positivo, que es que la ciudad sale ganando, el centro sale ganando y el comercio, por tanto, sale ganando también".