Alaejos, Esguevillas y Mayorga propuestas para pasar a la Fase 2 a partir del lunes 25 de mayo

Están desde el pasado 11 de mayo en Fase 1 y si la situación no cambia, ni sanitaria ni epidemiológicamente, estas tres zonas básicas de salud de la provincia de Valladolid, Alaejos, Esguevillas y Mayorga, podrán avanzar hacia la Fase 2, si el Gobierno acepta la propuesta de la Junta de Castilla y Léon. Un documento que ya fue remitido el pasado lunes y que mañana jueves se debatirá con representantes del ministerio de Sanidad en una reunión bilateral.

Hoy lo avanzaba la consejera de Sanidad, Verónica Casado, después de confirmar que la Junta solicitará al Gobierno el pase a Fase 1 de toda la Comunidad, si se cumplen todos los requisitos que se piden para el cambio de fase, “yo creo que sí”, aseguraba Casado, “tenemos mejores tasas y mejores indicadores que otras Comunidades cuyas provincias han pasado ya a la Fase 1”. Fue ahí, cuando la consejera dio a conocer que estas 26 zonas básicas de salud de Castilla y León -tres de Valladolid- iban a ser propuestas para avanzar aún más en el desconfinamiento por cumplir con los criterios epidemiológicos y sobre protocolos, contagios, vigilancia, equipos de protección y PCRs.

Sin presiones

La consejera reconoce que se siente “más cómoda” ahora, con el paso de los días, para pedir el pase de toda la Comunidad a Fase 1, de hecho, espera que se pueda avanzar con “tranquilidad” teniendo en cuenta siempre los mismos criterios, sanitarios y epidemiológicos. Casado deja claro, que en ningún momento ha habido presiones políticas. La situación mejora y por eso se solicita avanzar. “A la pregunta de si he recibido presiones políticas, la respuesta taxativa y clara es que no”, resaltaba Casado. Todos los miembros del Gobierno Autonómico han sido “absolutamente rigurosos” en avanzar de la mano con los criterios epidemiológicos y sanitarios. “Y yo, me he sentido siempre muy cómoda a este respecto”, decía la consejera. “No se conoce a este Gobierno, no se conoce a este vicepresidente o no se me conoce a mí, si se piensa que no vamos a hacer prevalecer la salud de nuestra población”, concluía.