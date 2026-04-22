El agua del zulo de Óscar, la pieza clave que puede resolver el crimen de Esther López en Traspinedo (Valladolid) 

El Doctor Villalba, psiquiatra forense, explica en COPE el alcance de las pruebas halladas en el sótano de la vivienda donde vivió Óscar, el principal sospechoso de la muerte de Esther López

El equipo central de inspecciones oculares de la Guardia Civil, una unidad de élite del servicio de criminalística, ha inspeccionado durante dos días un espacio, hasta hace cuatro años oculto a los investigadores, en la vivienda de Óscar, principal sospechoso de la muerte de Esther López en Traspinedo (Valladolid). En la inspección de este sótano, que estaba cubierto por 30 centímetros de agua, han participado también los GEAS, especialistas en actividades subacuáticas del cuerpo.

La complejidad de encontrar pruebas

La presencia de agua dificulta la recogida de muestras, ya que diluye posibles pruebas. Según el doctor Miguel Ángel Villalba, psiquiatra, médico forense y licenciado en criminología, "el agua se lleva algunas de las pruebas que pudieran existir". Explica que si hubiera pruebas biológicas o restos de piel, "en muchas ocasiones quedan diluidas y no las pueden hallar".

A pesar de las dificultades, los investigadores se centran en otros indicios. "Hallarán o van a intentar hallar marcas primero de arrastre en las trampillas y escaleras del zulo", señala Villalba. Además, compararán los hongos del agua con los del cadáver y buscarán coincidencias entre el óxido de la trampilla y las marcas en la ropa de la víctima. Si se encuentra alguna correspondencia, "sería determinante ya, claramente".

Si hay alguna coincidencia, sería determinante ya, claramente" Miguel Ángel Villalba Perito médico, forense y experto en criminología

Las 'manos de la bandera'

Una de las claves de la investigación son las conocidas como 'manos de lavandera' que presentaba el cuerpo de Esther López. Este signo físico, similar a una saponificación de la piel, indica una "exposición prolongada en el agua o dentro del agua", según el experto. El hecho de que solo apareciera en sus manos refuerza esta hipótesis.

Cuando solo son las manos, querría decir que esas manos han estado sumergidas en agua durante mucho tiempo" Miguel Ángel Villalba Perito médico, forense y experto en criminología

Villalba explica que "cuando solo son las manos, querría decir que esas manos han estado sumergidas en agua durante mucho tiempo". Por ello, el análisis se centra en "comparar precisamente el agua que habría, los hongos que hay en esas manos y los hongos que hay en el agua que ellos han extraído del suelo" para ver si existe coincidencia.

Un análisis minucioso y sin plazos

Las muestras recogidas se analizan ahora en los laboratorios de la Guardia Civil en Madrid, un proceso "complejo y minucioso" que incluye el uso de microscopía electrónica y cultivos biológicos. El tiempo para obtener resultados es incierto. "Puede ser que estén todos los resultados en una semana y puede ser que se tarden dos meses, tres meses, depende de lo que se vaya encontrando", advierte Villalba.

El criminólogo subraya que, aunque ya se tienen "bastantes pruebas", los hallazgos en el zulo podrían ser definitivos. La existencia de pruebas biológicas o la coincidencia de muestras de óxido u hongos sería, en su opinión, una prueba "definitoria y definitiva" para la resolución del caso.