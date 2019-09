Afectados por el perfluoractano: “Nuestras vidas han cambiado completamente. Que se haga justicia”

Comienza en Valladolid el juicio contra Sacyl por los casos de ceguera del perfluoractano. En Castilla y León fueron siete los afectados, las lesiones son “irreversibles” y sólo quieren que se haga justicia. Rafael Martínez y Amaya Gil, son dos de los siete afectados en la Comunidad por el producto Ala Octa, del laboratorio alemán Ala Medics. Se les suministró en una operación por desprendimiento de retina y los efectos son irreversibles. Han perdido la visión en un ojo. “El daño ya está hecho, entonces que se pueda compensar y que cambien las normas de los productos sanitarios”, reclama Amaya. “Sólo tengo ganas de que se acabe. Quiero pasar página. Hay tantas mentiras que no sé cómo acabará”, añade Rafael.

De los 7 perjudicados en Castilla y León, dos llegaron a un acuerdo con la Agencia Española del Medicamento. Recibieron indemnizaciones entre 20.000 y 60.000 euros. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha lamentado que no se haya resuelto con todos los afectados antes de acabar el asunto en los tribunales. “Esto no debería haber llegado a juicio”, sentencia el portavoz del Ejecutivo, “no debe ser esta nuestra política y no va a serlo, pero el asunto está donde está, y debemos ser respetuosos con la justicia”, concluye.

Una de las primeras de las declaraciones fue la del perito quien destacó que “la operación fue exitosa desde el punto de vista anatómico”. Los médicos tienen que rellenar un informe con todos los productos, con su correspondiente marca y número de lote, que se utilizan durante la intervención. La declaración del perito dice que sí le consta que los profesionales suelen poner los medicamentos que utilizan. Sin embargo, en el informe de dichas intervenciones no hay datos del artículo.