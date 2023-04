La advertencia de un ganadero: "Como en 15 días no llueva, no tenemos forraje para alimentar a animales"

En este momento hay restricciones para los regadíos del sistema Pisuerga-Bajo Duero y en el sistema Torío-Bernesga. Pero esto no solo afecta a los agricultores de Castilla y León, los ganaderos también sufren problemas a la hora de poder alimentar a sus animales.

Este es el caso de Raimundo, un ganadero de la Santa Espina, que alerta sobre la sequía y la importancia de que llueva en estos próximos quince días. Así lo ha contado en Herrera en COPE Castilla y León.“Es muy importante, si los agricultores no sacan productos, los animales no tiene comida para comer. Ahora mismo hay una incertidumbre muy grande porque no vamos a tener forrajes para la campaña. Significa que se presenta un año muy nefasto con todo el mercado que tenemos de volátil, que no llueva nada y no tener forrajes.”

Esta situación hace que ahora mismo los ganaderos tengan la vista puesta en la agricultura de regadío, pero esto también es preocupante porque los precios se dispararán, según ha comentado Raimundo.

Y a este incremento de los costes hay que sumarle la siguiente problemática. “Tendremos que alimentar a base de concentrados que son más caros trayéndoles desde fuera porque España es un caos desde sur hasta norte porque hay una sequía tremenda. Se incrementan los costes de producción”.

La calidad de los alimentos y la leche no solo se centra en el estado de los animales, también en los alimentos que consumen ha explicado Raimundo. Además ha confesado “un año entero sin alimentos, o casi sin ellos, es muy complicado”.

Por último recalca que no les sirve de nada que les den dinero si no pueden comprar. Esperan otras soluciones para poder paliar una situación crítica a la que dan quince días de margen sin lluvia antes de que empeore más.