Abren al público las primeras terrazas de Valladolid

La tan ansiada Fase 1 de la desescalada no ha llegado a la totalidad de la provincia de Valladolid. De hecho, apenas ha llegado a 32 municipios que se encuentran dentro de las tres Zonas Básicas de Salud que aprobó el Gobierno de España el pasado viernes y que concentran a unos 7.000 habitantes.

Estas tres Zonas Básicas de Salud son las de Alaejos (Castrejón, Siete Iglesias, Torrecilla de la Orden, Villafranca de Duero, Castronuño y Alaejos), Esguevillas de Esgueva (Canillas, Villaco, Castrillo-Tejeriego, Villanueva de los Infantes, Fombellida, Torre de Esgueva, Castroverde, Villafuerte, Amusquillo, Encinas, Olmos, Piña de Esgueva y Esguevillas) y Mayorga de Campos (Castrobol, Melgar de Abajo, Castroponce, Valdunquillo, Melgar de Arriba, Saelices, Villalba de la Loma, Mayorga, Becilla, Izagre, Monasterio de Vega y Villavicencio de los Caballeros).

Entre las novedades que permite la Fase 1 de la desescalada, destacan la apertura de los comercios de menos de 400 metros cuadrados y de las terrazas de los negocios de hostelería, uno de los momentos más esperados por los ciudadanos y que podría aliviar ligeramente la situación crítica de los hosteleros, aunque ya son muchos los que han afirmado que seguirán cerrados debido a las restricciones de ocupación.

No es el caso de José María Aparicio, dueño del Bar Carrasco en Alaejos, que desde primera hora de la mañana ha instalado su terraza para que puedan acudir los vecinos del pueblo. En declaraciones a COPE ha explicado que “el día no va mal y poco a poco la gente se va animando a venir a tomar un café, a pesar de que el tiempo no acompaña y están poco tiempo en las mesas porque hace malo”.

José María también ha detallado que trabajan “con mascarillas y lavándonos las manos constantemente para cumplir con las medidas de seguridad. Además, hemos puesto a disposición de la gente gel hidroalcohólico y papel para secarse, por lo que esperamos que poco a poco se vayan animando y nos den confianza”. Una situación complicada, pero ante la que trata de sacar el lado positivo: “estamos satisfechos de lo que vamos haciendo y tenemos esperanzas de recuperarnos. Miramos contentos al futuro”.

También tuvo que cerrar sus puertas un negocio con 100 años de historia como es el Hotel Madrileño, en Mayorga de Campos, “algo que no habíamos tenido que hacer jamás hasta la llegada del coronavirus”, relata a COPE Alfonso Sixto, uno de sus propietarios.

En su caso, han decidido utilizar la jornada de hoy para “desinfectar y limpiar todas nuestras instalaciones, para que mañana podamos abrir la terraza con las debidas garantías de higiene y seguridad para los clientes”.

Lo que esperan todos los hosteleros de la provincia, estén o no en Fase 1, es llegar a esa nueva normalidad y poder empezar a abrir sus negocios de una manera más amplia: “lo que deseamos es que los clientes empiecen a disfrutar de nuestra terraza y que pronto podamos abrir todo el hotel y ofrecer nuestras especialidades”.