Valladolid pone a la venta las entradas para la gran fiesta del pádel mundial

El Oysho Valladolid Premier Padel P2 ha dado el pistoletazo de salida para su próxima edición con el lanzamiento de la venta de entradas. Los aficionados ya pueden adquirir sus localidades desde este lunes para una de las citas más emblemáticas del calendario, que tendrá lugar del 21 al 28 de junio. Valladolid volverá a situarse en el centro del mejor pádel del mundo con su modelo de torneo único en el corazón urbano de la Plaza Mayor.

La edición de 2026 reunirá de nuevo a los mejores jugadores y jugadoras del mundo. El torneo será un escaparate para estrellas internacionales como los referentes masculinos Arturo Coello y Agustín Tapia, así como la élite femenina del circuito, actualmente liderada por Gemma Triay y Delfina Brea.

20 años de pádel en el corazón de la ciudad

Esta nueva edición estará marcada por una efeméride muy significativa: los 20 años de pádel profesional en Valladolid. Dos décadas que consolidan a la ciudad como una parada única del circuito internacional y refuerzan una trayectoria que ha convertido al evento en el conocido como GP de Mónaco del pádel profesional.

En cuanto a infraestructuras, el torneo dará un paso más en su despliegue con cuatro pistas oficiales. A la ya icónica pista central de la Plaza Mayor se sumarán tres pistas secundarias en la Acera de Recoletos, una más que en ediciones anteriores. Además, el aforo de estas pistas secundarias se verá incrementado notablemente, pasando de 400 a más de 1.200 plazas para acercar el espectáculo a más ciudadanos.

Un motor económico para Valladolid

El Oysho Valladolid Premier Padel P2 mantiene la seña de identidad que lo hace único en el panorama internacional: ser el único torneo que se disputa en la Plaza Mayor de una ciudad. Esta singularidad, que atrae a los mejores jugadores del mundo, se traduce en un impacto real para la ciudad. En su última edición, el evento generó un retorno económico de 10,5 millones de euros.

El torneo refuerza su capacidad para proyectar Valladolid internacionalmente, como demuestra la venta de entradas en 33 países durante la pasada edición. Con visibilidad en más de 130 países, el evento acumuló una audiencia de más de 4 millones de espectadores y superó los 10 millones de visualizaciones en redes sociales, consolidándose como una plataforma de visibilidad global.

Entradas ya disponibles

Las entradas se pusieron a la venta este lunes, 6 de abril, a las 12:00 horas. Los aficionados pueden adquirirlas a través de la web oficial del torneo, así como en todos los clubes de pádel de la ciudad y otros puntos relevantes de la comunidad y del norte de España.