Isa Rivero se alza como la mejor deportista vallisoletana en los Premios 'Valladolid Ciudad Deportiva 2025'

El Jurado de la XXXIV edición de los Premios Valladolid Ciudad Deportiva 2025 ha dado a conocer el fallo con todos los galardonados de este año. Tras analizar las candidaturas presentadas, el jurado ha tomado su decisión en una sesión presidida por Mayte Martínez, Presidenta Delegada de la Fundación Municipal de Deportes, y que ha contado con representantes de grupos municipales, periodismo deportivo y diversas entidades deportivas de Castilla y León.

Principales galardonados

La boxeadora Isa Rivero, actual Campeona del Mundo del Peso Átomo, ha sido reconocida como la Mejor Deportista Vallisoletano 2025. Junto a ella, entre los principales premiados se encuentran José Luis Bentabol, del Vallkirias Pisuerga, como Mejor Directivo; el C.D. Don Bosco como Mejor Entidad Deportiva, y la Media Maratón Ciudad de Valladolid como Mejor Evento Deportivo, gracias a su nuevo recorrido homologado.

El resto de categorías han premiado a Juan Herrero como Mejor Entrenador, a la Delegación Provincial de Pádel de Valladolid como la mejor delegación, y a Salvador Díez (billar) como Mejor Juez-Árbitro. Por su parte, el galardón de Mejor Deportista con Discapacidad ha recaído en Adrián Parras, doble medallista de bronce en el Campeonato del Mundo de Atletismo, mientras que la joven Mei Ling Duque, Campeona de Europa Cadete de Poomsae (Taekwondo), ha sido designada Mejor Deportista en Edad Escolar.

Menciones Especiales y reconocimientos

El Jurado ha concedido también una serie de menciones especiales para destacar los logros de otras figuras y entidades clave. Entre los mencionados se encuentran el C.D. de Rugby El Salvador por sus títulos en categoría masculina y femenina, Arturo Coello como número 1 del ranking mundial de pádel, el jugador de baloncesto Sergio de Larrea, la escaladora Iziar Martínez, Campeona de la Copa de Europa, y la seleccionadora Teresa Ginés. También se ha reconocido la labor de Borja Lara, exgerente de la Fundación Municipal de Deportes, y se ha otorgado una mención a título póstumo a Demetrio Nieto, presidente del C.D. Don Bosco.

Además de los premios principales, la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid ha decidido otorgar el Premio José Luis Morencia 2025 a Alberto Rodríguez (Bertoni), en reconocimiento a su destacada labor social y deportiva al frente de la entidad Pajarillos Educa.

Gala de entrega

Todos los galardones se entregarán en una gala oficial que tendrá lugar el próximo 2 de febrero de 2026. El acto estará presidido por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Estos premios consolidan un año más a Valladolid como referente del deporte, reconociendo el esfuerzo, los valores y los éxitos de quienes contribuyen al desarrollo deportivo de la ciudad.