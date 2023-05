Pacientes con fibromialgia: “No nos inventamos nada. Estamos enfermos”

Cansancio, dolor continuo y prolongado… Aproximadamente el 4 por ciento de la población de Castilla y León, unas 12.000 personas, padece fibromialgia. De ellas, un 90 por ciento son mujeres.

Charo Pérez tiene 50 años. Es de Valladolid. Hoy nos ha contado en Herrera en COPE que sufre este trastorno crónico. Pasó el COVID, lo que le dejó secuelas que agravan su situación. Su día a día, empieza, dice, de la misma forma que termina el anterior. Aún le cuesta aceptar cómo tiene que afrontar su vida. “Levantarte igual casi que te has acostado. No hay sueño reparador. Te levantas cansada. Estoy tratando de recordar un día de levantarme sin dolor. Nos dicen que hay que aceptar la fibromialgia, yo lo estoy afrontando. Aceptar es una palabra muy fuerte”.

Dicen que este trastorno crónico es el gran incomprendido y reclaman formación para los médicos de familia, una unidad del dolor en cada provincia y el reconocimiento del 33 por ciento de discapacidad a quienes lo padecen. Es fundamental la humanización en la atención al paciente.

Lamentan el retroceso en la atención y detección de la enfermedad al haber cerrado la única unidad de referencia que había en Castilla y León. Pero también es fundamental el apoyo que reciben desde las asociaciones. La presidenta de la asociación en Valladolid es Manoli Duque. “Un día en mis zapatos”, nos dice, “o unas horas cuando tenemos un brote, porque el día que te da el brote no es un día cualquiera, no te puedes levantar de la cama. Cansancio y fatiga extrema, porque algunas personas aparte de fibromialgia tenemos Síndrome de Fatiga Extrema. Dices qué me está pasando, cuando yo era una persona superactiva”, lamenta.