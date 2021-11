Renault y los sindicatos se reunirán la próxima semana para “intentar sobrevivir” a la crisis de suministros

La crisis de los semicomponentes alarga la incertidumbre en sectores como el de la automoción. Renault ya ha cifrado en medio millón de euros la cantidad de vehículos que, en todas sus plantas repartidas por el mundo, ha dejado de fabricar por el desabastecimiento de materiales y de componentes electrónicos. Las previsiones apuntan a que la crisis se prolongará al menos durante dos años. Jesús Presa, director de comunicación de Renault España, ha explicado hoy en Valladolid que se están analizando todas las posibilidades para seguir avanzando. “Se está haciendo todo lo posible para que afecte lo menos posible”, pero “hay que intentar sobrevivir”, ha apostillado.

La dirección de la multinacional francesa y los sindicatos se reunirán la próxima semana, el martes 16 de noviembre, para tratar de hallar una solución laboral a la escasez de suministros. Y es que como apunta a COPE, Adolfo Arnáez de UGT, se teme que se plantee un nuevo ERTE, hay uno en vigor hasta el 31 de diciembre de 2021. Esto supondría volver a negociar nuevas condiciones. UGT ya avanza que no aceptarán condiciones diferentes a las actuales como la compensación del salario hasta el 80 por ciento, la paga extraordinaria íntegra y la generación de días de vacaciones.

En Castilla y León la primera medida interna que ha conllevado la crisis de suministro tiene que ver con el cierre de uno de los turnos en la factoría de Palencia. Tres de cada cuatro traslados de Renault Palencia serán forzosos. La supresión del turno de tarde obligará a viajar a Valladolid a más de 400 personas y afectará al trabajo de más de 1.300 empleados. “Tenemos pactado en el convenio colectivo que esta situación pueda producirse y es la que va a garantizar el empleo dentro del mal que supone la pérdida del medio turno en Palencia”, indica Arnáez.

Los sindicatos no temen que estén en peligro los nuevos proyectos industriales aisgnados por Renault para las plantas españolas, si bien sí podría retrasarlos. “Van viviendo, pero nuestro entorno no favorece. Tenemos coches pedidos, vendidos y no los podemos fabricar. Es triste.”, concluye el responsable de la automoción en Castilla y León por el sindicato UGT.