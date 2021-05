Puente aventura que el túnel de Andrómeda estará operativo a finales de año

Hoy se cumple un mes desde que los vecinos del barrio de La Pilarica de Valladolid solicitaran por carta al delegado del gobierno, Javier Izquierdo, una reunión con Adif para que la constructora aclarase el calendario del túnel de Andrómeda. Las obras avanzan “a buen ritmo”, según ha explicado el propio alcalde, Óscar Puente, quien mantiene que después del verano habrán concluido para su entrada en servicio a finales de año.

El primer edil ha estado hoy acompañado en su visita al barrio por el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca. El punto de encuentro ha sido en la Plaza de Rafael Cano, cuya apertura cumplía dos años el pasado mes de abril. Un paso de uso exclusivo para viandantes y ciclistas, aunque de forma excepcional también accesible para vehículos de emergencia.

Los vecinos no terminan de ver las ventajas de esta actuación que supuso un desembolso municipal de más de dos millones de euros. Un “muro”, según han explicado algunos vecinos que transitan diariamente por allí. “Un trastorno muy grande, llevamos 50 añpos pidiendo el soterrameinto y espenoso que hagan aghujeros por debajo de la vía. Esto no es solución ni para Valladolid ni para el barrio”, lamentan.

Hoy tocaba visita a La Pilarica. Algunos vecinos del barrio no perdonan que el Ayuntamiento haya relegado el soterramiento de las vías del tren. Hoy se lo han vuelto a recordar al alcalde, Óscar Puente, quien ha reconocido que no responde a la “expectiva máxima que se tenía”. Puente ha añadido: “que haya vecinos descontentos o que no lo compartan es respetable, pero no es indicativo del sentimiento mayoritario que se mide cada cuatro años cuando se vota”.

Variante este

El propio alcalde ha avanzado además que en 2023 ya no habrá trenes de mercancías circulando por Valladolid. Esto lo permitirá la construcción de la variante Este de Mercancías de la Red Arterial Ferroviaria de Valladolid que se encuentra en plena ejecución y avanza “a un ritmo muy alto”. Una vez entre en funcionamiento “lo único que se podrá ver en superficie serán trenes convencionales de pasajeros”.

De hecho, Adif ya ha presentado en la sociedad Valladolid Alta Velocidad sus previsiones de inversión para los dos próximos años que consignan 40 millones de euros para la estación ferroviaria intermodal de mercancías, un proyecto que “se abordará con carácter inmediato”.