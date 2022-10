El presidente de la Audiencia cree “adecuado y económico” el Colegio de El Salvador para unificar las sedes

Rota la interlocución entre el Ayuntamiento de Valladolid y el Ministerio de Justicia, el proyecto de la Ciudad de la Justicia en el entorno de San Pablo se aleja un poco más después de más de una década de falsos compromisos con este proyecto de ciudad. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se levantaba en las últimas semanas contra la ministra de Justicia e incluso valoraba la posibilidad de dedicar a otros usos el Colegio de El Salvador, adquirido por el Ayuntamiento y preparado para cederlo a un ministerio sin voluntad. El presidente de la Audiencia de Valladolid, Javier Carranza, en declaraciones a COPE, ha dicho que ese edificio es el “adecuado y el conveniente”, el proyecto “más económico” para poner fin a la dispersión de las sedes judiciales. “No hay ningún proyecto alternativo y eso obligaría a las nuevas unidades judiciales que se vayan creando a alquilar otros edificios, más parches. Habría una mayor dispersión de sedes porque no hay ninguno que pueda unificar a todos”, ha argumentado.

El fallido proyecto saltaba por los aires con una consignación irrisoria en el proyecto de presupuestos del estado, 200.0000 euros ante los que estallaba el alcalde quien lanzaba un órdago a Ministerio, ya no valen enmiendas, sino un compromiso por escrito con plazos y con partidas concretas. El presidente de la Audiencia provincial lamenta que no haya voluntad de ejecutar aquí un proyecto posible en otras ciudades. “Es una cuestión de ciudad y a lo que se comprometió el Ministerio. No hay voluntad firme y decidida de hacer a corto plazo el edificio”, lamenta.

Y mientras la unificación llega, la Justicia seguirá pagando el coste de la dispersión con el alquiler de las sedes actuales y las que llegarán porque no olvidemos que Valladolid es la provincia con mayor porcentaje de litigios de la comunidad. “Para 2024 podría haber un juzgado de Primera Instancia o de Familia. Va a haber que crear nuevas unidades judiciales que no caben en ningún sitio porque Valladolid es muy dinámica”, sostiene.