Monseñor Argüello clama justicia ante el dolor inenarrable por los asesinatos de Paloma e India

Dolor y rabia contenida en la despedida de Paloma y de su hija India en Valladolid, asesinadas por David Maroto este pasado domingo. Una emotiva Misa funeral de despedida en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Valladolid, muy próxima al domicilio donde residían madre e hija en el céntrico Paseo de Zorrilla. Un funeral oficiado por el Arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, quien ha pedido Justicia, “aunque no baste”, así como una solución a esta lacra social. “Queremos y reclamamos justicia humana, pero no basta, queremos solución a un problema que es una lacra social, la violencia marcada por las relaciones entre los sexos, la violencia, pero no basta”, ha sostenido.

Familiares, amigos y compañeros se han sumado hoy a una multitudinaria despedida en la que el prelado de Valladolid ha transmitido el dolor “inenarrable y una indignación indescriptible”. “Familia, amigos, compañeras de colegio de India, vecinos, ciudadanos, comunidad cristiana, experimentamos todos, nada comparable a vosotros, un dolor inenarrable y una indignación indescriptible”, apunta.

Un aplauso ha cerrado la Misa funeral. Los cuerpos de Paloma y de India ya reposan en el cementerio de El Carmen entre aplausos y llantos contenidos.

A disposición judicial

David Maroto, el presunto asesino de Paloma e India, declarará hoy ante el Juzgado de Violencia de Género. Prestará declaración por las muertes de su pareja y la hija de ésta, quienes murieron acuchilladas el domingo por la noche. “Será la jueza del Juzgado de Violencia de Género quien le tome declaración, tras pasar a disposición judicial”, ha apuntado la delegada del gobierno en Castilla y León.